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Кремль шантажує Лукашенка, вимагаючи участі у війні проти України - ISW

Руслана Заклінська
25 червня 2026, 11:05
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Лукашенко намагається балансувати між вимогами Кремля та збереженням залишків незалежності.
Кремль шантажує Лукашенка, вимагаючи участі у війні проти України - ISW
Кремль хоче розширити участь Білорусі у війні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України, kremlin.ru

Головне:

  • РФ тисне на Лукашенка, щоб Білорусь активніше допомагала РФ у війні
  • Москва хоче використовувати білоруську територію для запуску дронів
  • Лукашенко намагається балансувати і уникає прямого вступу у війну

Кремль посилює тиск на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою розширення участі Мінська у війні проти України. Водночас білоруський лідер намагається балансувати між вимогами Москви та збереженням обмеженої автономії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомила 23 червня The Wall Street Journal із посиланням на російських та європейських чиновників, Кремль намагається домогтися від Білорусі дозволу на активніше використання її території для російських військових операцій. Йдеться про можливість запуску безпілотників з території Білорусі по Україні, а також про потенційне розширення зони тиску на західному напрямку, щоб змусити Київ перекидати додаткові сили до білоруського кордону.

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За даними джерел видання, Москва також використовує економічні важелі впливу. Колишній офіцер російської розвідки заявив WSJ, що Кремль нібито погрожує скороченням фінансової підтримки Білорусі у разі відмови від співпраці.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Попри це, Лукашенко, за оцінками аналітиків, продовжує чинити опір найрадикальнішим вимогам Кремля. Він утримується від прямого залучення білоруської армії до бойових дій проти України та від масової мобілізації громадян Білорусі для участі у війні. Також Мінськ, як зазначається, уникає повного повторення російської риторики щодо України як "загрози" для Білорусі.

В ISW зауважили, що білоруське керівництво намагається зберегти баланс між підтримкою з боку Росії та формальним збереженням залишків суверенітету.

Водночас Москва продовжує розглядати Білорусь як ключовий елемент у своїй військовій стратегії проти України. Офіційний Кремль, коментуючи ситуацію, заявив, що Росія й надалі підтримуватиме Білорусь як союзника у сфері безпеки та економіки.

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Керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, не погодиться на пряме втягування країни у війну проти України, попри зацікавленість Росії в активнішому використанні білоруського напрямку.

"Путін, звичайно, дуже хотів би використати цей напрямок. Але Лукашенко на це не піде. Він, незважаючи на свою повну лояльність до Росії, не хоче втягувати білорусів у війну проти України, бо розуміє, чим це може для нього закінчитися", - пояснив Рейтерович.

Експерт зазначив, що білоруський диктатор і надалі намагатиметься балансувати між підтримкою Росії та уникненням прямої участі у війні. На думку Рейтеровича, Лукашенко навіть не ризикне надати Росії територію для запуску "Шахедів" чи інших атак по Україні.

Залучення Білорусі до війни - новини за темою

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Олександр Лукашенко має не словами, а діями припинити допомогу Росії у війні проти України. За його словами, Україна неодноразово передавала Білорусі вимоги припинити технічну підтримку, зокрема демонтувати ретранслятори, які сприяють атакам російських дронів.

Кремль з початку 2026 року посилив тиск на Олександра Лукашенка, вимагаючи розширити участь Білорусі у війні проти України та надати територію для нових російських операцій. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на західних посадовців.

Як раніше повідомляв Главред, радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-яке безпосереднє втягнення Мінська у війну спричинить серйозні наслідки для Білорусі. Він наголосив, що різке загострення військової активності з території Білорусі призведе до цілеспрямованих ударів по об'єктах на її території.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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