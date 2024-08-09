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Іран заявив про розробку нової потужної зброї, яку "неможливо виявити"

Юлія Закрепа
9 серпня 2024, 18:33
77
Іран звинуватив Ізраїль у вбивсті лідера ХАМАСу, а Ізраїль не підтвердив і не спростував свою причетність.
Іран заявив про розробку нової потужної зброї, яку 'неможливо виявити'
Іран винайшов нову потужну зброю / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Іранський Корпус вартових ісламської революції повідомив, що його військово-морський флот має на озброєнні нові крилаті ракети, оснащені боєголовками високої вибухової сили, які "неможливо виявити".

У виданні The Telegraph наголосили, що заява найпотужнішої безпекової організації країни збігається з ескалацією напруженості в регіоні після того, як Іран пообіцяв помститися за вбивство лідера ХАМАСу Ісмаіла Ханії.

"У сучасному світі потрібно або бути могутнім, щоб вижити, або здатися. Немає золотої середини", - сказав головнокомандувач гвардії генерал-майор Хоссейн Саламі.

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Іран звинуватив Ізраїль у вбивсті лідера ХАМАСу, а Ізраїль не підтвердив і не спростував свою причетність.

"Військово-морський флот гвардійців поповнений великою кількістю крилатих ракет. Ці нові ракети мають здатність вибухонебезпечних боєголовок, які неможливо виявити та можуть завдати значної шкоди та вразити свої цілі", - йдеться у заяві гвардійців.

Що відомо про The Telegraph?

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що Іран готується до війни з Ізраїлем. У NYT заявили, що Москва не може дозволити собі відмовити Тегерану в допомозі, оскільки вона значною мірою покладається на іранські безпілотники в Україні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав терміни початку атаки Ірану та "Хезболли" на Ізраїль. США намагаються розірвати цикл ескалації, максимально обмежуючи атаки Ірану і Хезболли, а потім стримуючи відповідь Ізраїлю.

ХАМАС

Повна назва - Ісламський рух опору, передає Вікіпедія.
Це палестинський ісламістський рух, що править в Секторі Газа (з липня 2007 року). Асоційоване військове крило - бригади Ізз ад-Дін аль-Кассам.

ХАМАС визнано терористичною організацією в Ізраїлі, Канаді, США та Японії, Європейському Союзі, також він заборонений в Йорданії та Єгипті. В Австралії та Великій Британії терористичним визнають лише військове крило ХАМАС.

У Росії ХАМАС терористичною організацією не визнали, рух вважається легітимним партнером для переговорів, його лідери неодноразово відвідували Москву на запрошення президента Путіна.

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