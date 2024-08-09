Сотні ракет та шахедів: Іран готує масштабну військову допомогу для РФ

Іран готує черговий пакет військової допомоги для Росії, річ іде про балістичні ракети малої дальності.

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Військова допомога Ірану для РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Найближчим часом Іран може передати Росії балістичні ракети малої дальності Fath 360, а також іншу військову техніку. В цьому пакеті допомоги будуть ймовірно і "шахеди". Про це повідомили аналітики видання Reuters.

Як повідомляють джерела у європейській розвідці, кілька десятків російських військових наразі проходять навчання в Ірані для роботи із ракетами Fath 360. Ймовірно, що наступним кроком буде передача Іраном цих балістичних ракет для росіян.

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Крім того, аналітики видання стверджують, що Росія та Іран ще 13 грудня підписали договір про постачання балічтисних ракет малої дальності, а також інших балістичних систем та озброєння, створених іранською державною організацією Aerospace Industries Organization (AIO), під назвою Ababil.

Джерела у європейській розвідці повідомили, що не можуть назвати точної дати постачання озброєння для російської армії, але вони стверджують, що це станеться найближчим часом.

Відносини Ірану та Росії та роль Тегереана у війні РФ в Україні До літа 2022 року Іран займав позицію нейтралітету щодо війни в Україні, якоюсь мірою схожу з позиціями Китаю та Індії.

19 липня під час візиту Путіна вищий керівник Ірану Алі Хаменеї назвав агресивні дії Кремля проти України "превентивними заходами", прямо змінивши офіційну позицію на проросійську. На тлі вторгнення РФ в Україну зміцнилося економічне співробітництво між Іраном та Росією. Так, за даними агентства Tasnim, на початок жовтня експорт товарів з Ірану в Росію зріс на 70%. А товарообіг між країнами за вісім місяців 2022 року зріс майже на 40%. Обидві сторони не приховували, що це стало наслідком санкцій, накладених на Росію США та ЄС. У липні 2022 року, під час візиту Володимира Путіна в Тегеран, між Іраном та Росією було укладено договір про стратегічне партнерство. Росія почала постачання нафтопродуктів до Ірану, а російська корпорація "Газпром" інвестує в нафтогазовий сектор Ірану 40 млрд доларів. До Росії, за його словами, будуть експортуватися іранські автомобілі, запчастини та авіадеталі. Крім того, було досягнуто домовленості про підписання Іраном угоди про зону вільної торгівлі з Євразійським економічним союзом. Посилилася і військово-економічна співпраця між країнами. У травні 2023 року експерти Інституту вивчення війни звернули увагу на повідомлення про намір Москви придбати додаткові безпілотники в Ірані - після того, як російські військові використовували для атак на українську інфраструктуру більшість із 400 іранських безпілотників, придбаних із серпня 2022 року. Зі свого боку іранські ЗМІ повідомили про отримання першої партії російських багатоцільових винищувачів Су-35. Згідно з оцінкою анонімного високопоставленого чиновника Виконавчого офісу президента США, озвученою виданню The New Yorker на початку листопада 2022 року, Іран був повністю залучений у війну в Україні.

Міністерство оборони РФ поки не коментує можливості отримання Fath 360.

Співпраця Ірану та Росії і війна в Україні

Нагадаємо, західні політики повідомляють, що Іран готується напасти на Ізраїль та запросив у Росії нові системи ППО.

Іран від початку повномастабного вторгення Росії в Україну постачає армії окупанта безпілотники типу "шахед". Пізніше стало відомо, що Китай розробляє подібні безпілотники і може передавати їх РФ.

Експерти з Інституту вивчення війни заявили, що у липні Росія значно посилила співпрацю з Іраном у військових питаннях.

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