'Ракети і дрони': експерт спрогнозував, коли росіяни масовано вдарять по Україні

Разом із ракетами російські загарбники можуть запустити іранські дрони-камікадзе Shahed.

Росіяни можуть масовано вдарити по Україні наступного тижня / topcor.ru, kremlin.ru

На початку наступного тижня російські окупаційні війська можуть влаштувати новий масований обстріл української критичної інфраструктури. Про це розповів військовий льотчик-інструктор, полковником запасу Збройних сил України Роман Світан в ефірі "24 каналу".

"Якщо масована атака РФ і буде, то, я думаю, на початку наступного тижня, не раніше", - заявив Світан.

Також Світан додав, що разом із ракетами противник може запустити іранські дрони Shahed. Військовий льотчик наголосив, що "ми по "Шахедах" працюємо до 100%, по ракетах – 80−85%".

"Є вже певні логістичні проблеми у росіян після ударів по "Енгельсу", по "Дягілєво", і вони чудово розуміють, що ми відстежуватимемо рух носіїв ракет до Уралу, як мінімум, тому вони будуть зараз, швидше за все, змінювати маршрути польотів самих ракетоносців, ну і ракет. Зміна маршрутів може затягнути час підготовки удару", - пояснив експерт.

Ракетний терор РФ

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що російські окупаційні війська не відмовилися від своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів по Україні говорить лише про те, що ворог до них готується.

Раніше офіційний представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький прокоментував ймовірність нових ракетних ударів РФ по Україні. За його словами, окупантам вистачить ракет на три-п'ять масованих обстрілів території України.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про ймовірність дій у відповідь на ракетний терор РФ. "Ми будемо здатні на все. Тому якщо щось стосується наших інтересів, то ми нікого питати не будемо, куди нам бити ворога", - підкреслив він.

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