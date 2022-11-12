РФ купує в Ірані балістичні ракети: у розвідці розкрили деталі

Іран і Росія домовляються про постачання ракет / Колаж фото Reuters, ua.depositphotos.com/

Військова розвідка України підтвердила інформацію про підготовку проекту домовленості про постачання з Ірану балістичних ракет в Росію.

"Ми розуміємо загрозу застосування балістичних ракет проти нашої держави, тому сьогодні дуже активна позиція нашої дипломатії, військової розвідки та інших структур, які наполегливо працюють, щоб довести світовій спільноті наскільки небезпечні поставки Іраном озброєнь до Росії", — сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, є практичні результати – після демонстрації реальних доказів Іран змінив свою позицію і перестав спростовувати свою причетність до поставок озброєння Росії.

"За даними військової розвідки України, влітку цього року був укладений контракт Росії з Іраном з постачання близько 1750 безпілотних літальних апаратів двох видів – Shahed і Mohajer. Перша партія таких БПЛА, що надійшла в Росію, становила близько 350 одиниць, друга – близько 250 одиниць", — додав також Скібіцький.

Постачання іранського озброєння РФ

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що проти іранського режиму, який постачає зброю РФ, що вбиває мирних українців, необхідно діяти більш жорстко.

Представник ОП впевнений в тому, що Україна доведе до кінця відносини з Іраном і в майбутньому буде більш правильно будувати відносини з подібними країнами.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Іран Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав поставки дронів Росії. За його словами, це було ще до початку повномасштабної російсько-української війни і в невеликих кількостях

"Про безпілотники - це правда. Ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні", — передає словами чиновника IRNA.

За його словами, Іран попросив у міністра закордонних справ Дмитра Кулеби докази того, що Росія використовує іранські дрони проти України.

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