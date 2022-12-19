РФ відкриває "другий фронт": планує вторгнення в Молдову у 2023 році

РФ планує створити з'єднання з придністровським регіоном, не виключив Олександр Мустяце.

У Молдові не виключають ймовірності атаки РФ / ru.publika.md

У РФ є кілька сценаріїв, в яких Москва спробує включити наземне вторгнення через північ України в напрямку Республіки Молдова.

Про це заявив директор Служби інформації та безпеки Молдови Олександр Мустяце в інтерв'ю для TVR Moldova.

"Питання не в тому, чи зробить Російська Федерація новий наступ на територію Республіки Молдова, а в тому, коли це станеться: або на початку року, в січні, лютому, або пізніше, березень, квітень. Але, судячи з наявної у нас інформації, Російська Федерація має намір піти далі. З метою створення з'єднання з придністровським регіоном, який є територією Республіки Молдова, і тоді можна однозначно сказати, що так, вони мають намір дійти сюди. Що буде далі, їхні наміри щодо Кишинева ми можемо обговорювати, але це реальний і дуже високий ризик", — сказав він.

Мустяце також додав, що найбільший склад боєприпасів в Європі, в Ковбасному, охороняється росіянами, а однією з гіпотез є використання цих боєприпасів у можливому військовому протистоянні.

Раніше після серії вибухів у невизнаній "Придністровській Молдавській Республіці"ввели" червоний рівень терористичної небезпеки".

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