Україна здобуде перемогу у війні з Росією - понад 90% громадян впевнені у відбитті атаки агресора

Україна продовжує протистояти Росії на полі бою / УНІАН

Понад 90% українців вірять, що Україна здобуде перемогу у війні проти Росії. Висока впевненість у підсумковому успіху переважає у всіх областях. Майже половина опитаних сподівається на завершення військових дій у найближчі декілька тижнів. Тих, хто не вірить у перемогу Києва над Москвою, практично немає. Про це йдеться в дослідженні соціологічної групи Рейтинг.

Згідно з даними опитування, у відбиття російської агресії вірять 93% респондентів. В успіх українського народу вірять в усіх регіонах країни.

Майже половина учасників дослідження (47%) висловили надію, що Україні вдасться перемогти Росію на війні вже в найближчі декілька тижнів. Чверть українців (23%) вважають, що війна може тривати декілька місяців.

Тільки 12% припускають, що військові дії завершаться за 6 місяців, рік або більше.

Людей, які не вірять у перемогу України, практично немає.

17% респондентів не змогли відповісти на це питання.

Відомо, що дослідження проводилося 18 березня 2022 року по всій території України, крім окупованих Росією Криму та окремих районів Донбасу. Вибірка - 1000 респондентів. Методом дослідження обрали телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності становить не більше 3,1%.

Нагадаємо, 27 лютого були опубліковані дані соціологічного дослідження, згідно з якими у відбитті агресії РФ проти України були впевнені 70% українців. Не вірили в успіх 16%. Дії Зеленського на посаді президента підтримав 91%.