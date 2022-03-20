"З Путіним миру більше не буде": депутат Бундестагу назвав єдиний вихід для припинення війни

У Німеччині оцінили необхідність переговорів з російським президентом про припинення війни в Україні. За словами експерта Християнського-демократичного союзу (ХДС) із зовнішньої політики і глава комітету Бундестагу з контролю за спецслужбами ФРН Родеріх Кізеветтер, це переговори не мають сенсу, пише видання DW.

"З Путіним нема про що домовлятися. Путін хоче, щоб Україна розвалилася. Єдиний варіант, якого ми повинні досягти, щоб Росія вивела війська з України. Переговори не приведуть до вирішення проблеми. Нейтралітет (України. - ред) або подібний результат навряд чи. чи означатимуть довгостроковий мир. З Путіним світу більше не буде ", - сказав Кізеветтер.

Він вважає, що нав'язаний нейтралітет не має нічого спільного з демократією.

читайте також"НАТО нічого не побачить": офіцер РФ розкрив плани агресора щодо потайного вторгнення в країни БалтіїНа думку Кізеветтера, Рада Безпеки ООН могла б надати Україні гарантії безпеки. Але для цього найбільш впливовий орган ООН повинен розробити рішення, що дозволяє позбавити постійних членів Ради Безпеки-США, Росію, Китай, Великобританію і Францію - права накладати вето в разі порушення цих гарантій.

Кізеветтера зазначив, що рішення в Радбезі ООН має прийматися більшістю голосів.

"В іншому випадку країни, які мають право вето, такі як Росія, які самі здійснюють напади, можуть заблокувати будь - яку допомогу" Україні, - підкреслив він.

Нагадаємо, білоруські війська підходять до кордону і спробують її перейти. Територію України вже покинули білоруські дипломати.

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