"Не зможуть мовчки спостерігати": генерал США пояснив, чому оточення захоче повалити Путіна

Генерал США пояснив, чому оточення захоче повалити Путіна/ Reuters

Повалення Путіна його ж оточенням є цілком можливим, вважає колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес. Поштовхом до цього стануть масові серйозні санкції, наслідки яких уже відчувають на собі усі в Росії.

Оточення Путіна не захоче втрачати ще більше. Про це відставний американський генерал Бен Ходжес заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

"Я вважаю, що це можливо. Не думаю, що люди, які оточують Путіна, хочуть вчинити самогубство або втратити ще більше, ніж вони вже втратили", – сказав генерал США.

Також він зазначив, що світ повинен вплинути на російські сім'ї, щоб переконати їх не відпускати своїх синів на війну в Україні.

Раніше у британській розвідці розповіли, що російський президент Володимир Путін перебуває в інформаційній бульбашці, яку сам же і створив. Російський диктатор сам створив навколо себе ситуацію, коли до нього не потрапляє інформація, яка суперечить його поглядам.

Також раніше повідомлялося, що президенту-диктатору Володимиру Путіну на Сході Росії можуть готувати масштабне укриття, бункер на кілька поверхів. Може йтися про відновлення секретної споруди часів Радянського Союзу. Таке припущення висловив керівник Служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж.

Читайте також: