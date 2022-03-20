Окупанти збираються мобілізувати до "ДНР" осіб віком до 65 років - Генштаб ЗСУ

Росія у ОРДО підвищила граничний вік для мобілізованих до 65 років / УНІАН

Росія на тимчасово окупованій території Донецької області оголосила ще одну хвилю мобілізації для поповнення лав 1-го армійського корпусу. Граничний вік людей, яких можуть мобілізувати, відтепер становить 65 років. Подібне рішення можуть ухвалити і на території так званої "ЛНР". Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

"На тимчасово окупованій території Донецької області російськими кураторами оголошена чергова хвиля мобілізації для поповнення 1-го армійського корпусу. Граничний вік відмобілізованих піднято до 65 років", - повідомила пресслужба Генштабу.

Крім того, вказується, що подібні дії, ймовірно, можуть оголосити і у так званій "ЛНР".

"Подібне очікує і на тимчасово окупованій території Луганської області, враховуючи, що із зони дії 2-го армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокине і Довжанське щодня прибувають вантажівки, заповнені тілами солдатів", - підкреслюється у зведенні Генерального штабу.

Президент Володимир Зеленський в ніч на 20 березня заявив, що Україна продовжує стримувати ворожі атаки з боку військ Росії по всіх напрямках. Окремі російські підрозділи знищені на 80-90%.