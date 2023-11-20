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"РФ нападе знову": Дуда дав тривожний прогноз і попередив про нову війну

Олексій Тесля
20 листопада 2023, 18:51
Якщо Росія не буде переможена, то вона нападе знову, впевнений Анджей Дуда.
Анджей Дуда, ВСУ
Анджей Дуда розповів про небезпеку заморозки війни з РФ / Офіс президента, Українська Добровольча армія

Президент Польщі Анджей Дуда підкреслив, що підтримка України є чимось очевидним.

"Як Польща, ми підтримуємо Україну і будемо продовжувати це робити. На нашу думку, це потрібно робити до повної перемоги – тобто до відновлення міжнародно визнаних кордонів. Україна має отримати тверді гарантії безпеки, а це, на нашу думку, є гарантією вступу до НАТО. Ми підтримуємо нашого сусіда на цьому шляху", - підкреслив він під час прес-конференції з фінським президентом Саулі Нііністьо у Варшаві, повідомляє PAP.

Президент Польщі висловив переконання, що "якщо Росія не буде переможена, то вона нападе знову".

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"У нас немає жодних сумнівів, що сьогодні Україна – це те місце, де вирішується доля нашої безпеки", – заявив польський лідер.

Він додав, що з його точки зору "підтримка України є чимось очевидним". Дуда нагадав, що Польща вже вислала в Україну понад 300 танків, понад 100 одиниць бронетехніки, сотні тисяч одиниць зброї та боєприпасів, а також нескінченну кількість бронежилетів, шоломів, уніформи.

"Ми та країна, через яку сьогодні йдуть поставки для України. Не тільки військові поставки, а й будь – які інші, що йдуть в Україну з Європи, заходу, світу", - сказав він.

"Я сподіваюся, що польська влада, незалежно від політичного табору, буде продовжувати цю політику, яка є політикою в польських, а також європейських інтересах", – підсумував президент.

Раніше Дуда розкрив, чим має завершитися війна з РФ. Компромісного рішення в цьому питанні немає, "Росію можна зупинити, тільки якщо її здобути перемогу", вважає Дуда.

Нагадаємо, що Дуда різко висловився на адресу президента РФ. Захід повинен зробити так, щоб втомити російське суспільство і замучити російського диктатора Володимира Путіна, таку заяву зробив президент Польщі.

Польща може відправити своїх військових в Україну. Президент Польщі Анджей Дуда не виключає розміщення польських військ в Україні при припиненні вогню з Росією.

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новини Польщі Анджей Дуда війна Росії та України
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