'Гарантія миру для світу': Дуда розкрив, чим має завершитися війна з РФ

Компромісного рішення у цьому питанні немає, "Росію можна зупинити, тільки якщо її перемогти", вважає Дуда.

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Дуда розповів, як має закінчитись війна в Україні / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: відео

Президент Польщі Анджей Дуда назвав єдиною "гарантією миру" у світі - перемогу над Росією, щоб у майбутньому воне не порушила кордони Європи.

Дуда в інтерв'ю CNN розповів, що стане гарантією миру в майбутньому, зокрема й для США. Він наголосив, що компромісного рішення не існує.

"Росію можна зупинити лише в тому випадку, якщо вона буде переможена, а вона буде переможена, коли Україна витіснить російську армію з окупованих територій, завдяки допомозі США, завдяки допомозі Заходу, і коли вона відновить контроль за межами своїх міжнародно визнаних кордонів", - наголосив президент Польщі. відео дня

Дуда пояснив, що лише тоді можна буде сказати, що "російський імперіалізм справді переможений".

Нагадаємо, що Дуда різко висловився на адресу президента РФ. Захід повинен зробити так, щоб втомити російське суспільство і замучити російського диктатора Володимира Путіна, таку заяву зробив президент Польщі.

Польща може відправити своїх військових в Україну. Президент Польщі Анджей Дуда не виключає розміщення польських військ в Україні при припиненні вогню з Росією.

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