Польща може відправити своїх військових в Україну: Дуда назвав вагому причину

Дуда підкреслив, що якщо це рішення НАТО, то як відповідальний член Альянсу Польща підтримає його.

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Дуда висловився про відправку військових в Україну / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Президент Польщі Анджей Дуда не виключає розміщення польських військ в Україні при припиненні вогню з Росією.

"Все залежить від того, які домовленості. Якщо Україна вирішить вести мирні переговори з Росією і буде прийнято рішення про "миротворчу операцію" за участю західних військових, наприклад, з охорони дотримання режиму припинення вогню, Польща візьме в ній участь", - сказав Дуда в інтерв'ю Bild перед самітом НАТО.

Також він підкреслив, що якщо це рішення НАТО, то як відповідальний член Альянсу Польща підтримає його.

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Вступ України до НАТО

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі і глава МЗС Польщі Збігнєв Рау раніше висловили надію, що Україна вступить до Північноатлантичного альянсу за прискореною процедурою. Дипломати дотримуються точки зору, згідно з якою наявність Західної зброї на балансі ЗСУ спростить процеси євроатлантичної інтеграції Києва.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час спільної з Володимиром Зеленським прес-конференції сказав, що Україна заслуговує на вступ до НАТО. За словами Ердогана, від справедливого миру в Україні ніхто не програє.

Президент США Джо Байден вважає, що у НАТО поки немає єдиного рішення щодо вступу України в блок. Однак Байден висловив готовність Вашингтона надати Києву гарантії безпеки за ізраїльською моделлю ще до того, як Україна вступить до Альянсу.

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