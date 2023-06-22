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"Ми разом повинні замучити Путіна": Дуда різко висловився на адресу президента РФ

Марія Тупік
22 червня 2023, 18:25 оновлено 22 червня, 18:37
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Дуда різко висловився про ті країни, які пропонують віддати частину територій України Росії.
Дуда, Зеленський, Путін
Дуда висловився про диктатора Путіна / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Захід повинен зробити так, щоб втомити російське суспільство і замучити російського диктатора Володимира Путіна. Таку заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда, в розмові з українськими журналістами.

"Ми не повинні дозволити Путіну втомити Україну і замучити нас. Ми повинні зробити так, щоб ми разом з Україною втомили російське суспільство і закатували Путіна", - заявив Дуда, передають Факти ICTV.

Також Дуда різко висловився про ті країни, які пропонують віддати частину територій України Росії.

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"Нехай Україна отримає Донецьк, Луганськ і Крим, а хтось нехай віддасть шматок своєї землі. Я думаю, Росія буде щаслива, якщо отримає, наприклад, шматок на Середземноморському узбережжі", - додав він.

Дуда зазначив, що він поважає Володимира Зеленського.

"Ми з президентом Зеленським любимо один одного, але займаємося політикою. У нас бувають складні дискусії, але їх дух завжди дружній – ніхто не хоче нікому нашкодити", - сказав Дуда.

Допомога Польщі Україні

Після того, як війна в Україні завершиться, в Європі може переміститися центр сили. Основою для нього можуть стати Україна, Польща та інші країни Східної Європи. Таку думку висловив член президії уряду тимчасово окупованої Росією Чеченської республіки Ічкерія, представник ЧРІ у Франції, племінник Джохара Дудаєва Муса Таїпов в інтерв'ю Главреду. Після війни може утворитися новий союз, до якого увійде ряд держав.

Крім того, сенат Польщі одноголосним рішенням прийняв резолюцію про прискорений вступ України в НАТО за прикладом Швеції та Фінляндії.

У документі наголошується, що Україна у війні з РФ захищає Європу і є основною ланкою, що захищає континент від агресії зі Сходу, при цьому ключовим на її шляху в НАТО буде саміт Альянсу у Вільнюсі в липні.

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