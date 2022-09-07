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РФ може напасти на Польщу вже через три роки - Міноборони РП

7 вересня 2022, 13:35

Ризики російського вторгнення до Польщі залежатимуть від того, як закінчиться війна в Україні. РФ потрібно від 3 до 10 років, щоб відновити військовий потенціал.

Армія Польщі
У проекті оборонного бюджету Польщі заплановані рекордні витрати на армію / Фото twitter.com/MON_GOV_PL

Заступник глави Міноборони Польщі Марцін Очепа заявив, що в найближчі 3-10 років існує серйозний ризик війни з Росією. За його словами, цей час потрібно максимально використати, щоби переозброїти польську армію.

Ризики російського вторгнення до Польщі залежатимуть від того, як закінчиться війна Росії проти України, передає pap.pl.

"Є серйозний ризик війни з Росією, з яким ми зіткнемося в період від трьох до десяти років", – попередив Очепа.

За його словами, Росії буде потрібно від трьох до десяти років, щоби відновити свій військовий потенціал після колосальних втрат у війні проти України.

Так, у проекті оборонного бюджету Польщі на наступний рік вже заплановані рекордні витрати на армію понад 97 млрд злотих (близько 750 млрд грн). Очепа каже, що, за новим позабюджетним механізмом Фонду підтримки Збройних сил, планується освоїти 30-40 млрд злотих (210-310 млрд грн).

"Ми повинні використати цей час для максимального переозброєння польської армії, прошу мене пробачити, зовсім другорядно, як бухгалтери розберуться з витратами", — сказав Очепа.

Нагадаємо, ще в березні на саміті НАТО президент Польщі Анджей Дуда прокоментував натяки російської сторони про те, що її військові дії можуть не обмежитися Україною.

"Можливо, це буде не дуже коректно, але є в Польщі таке прислів'я, нецензурне, правда: не лякай, не лякай... Ми хочемо жити в мирі. Але ми повинні приготуватися до того, що хтось може захотіти на нас напасти. Я запевняю, наша батьківщина настільки велика, що таких нападників у нас знайшлося б де-небудь поховати", – підкреслив він.

Путін готовий відкрити другий фронт?

Експерти та історики вважають, що після повномасштабного вторгнення в Україну Росія може почати війну проти Грузії та Казахстану. Більше того, так звані політичні еліти РФ вже натякають на розширення масштабів агресії та мріють про "відновлення" СРСР.

На початку серпня колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв звинуватив владу Казахстану в геноциді росіян і заявив про відтворення СРСР. Також, за його версією, Казахстан - "штучна держава", а Грузії "не існувало".

12 серпня Telegram-канал Генерал СВР писав, що президент Росії Володимир Путін нібито вперше в кулуарах визнав, що розв'язана ним в Україні війна провалилася, і цю проблему потрібно терміново вирішувати. Вихід російський диктатор бачить у створенні нового "керованого хаосу", тобто ще однієї війни, з якої він вийде переможцем. В якості жертви господар Кремля розглядає дві країни - Грузію та Казахстан.

2 вересня президент Росії Володимир Путін провів закриту нараду з постійними членами Радбезу РФ, під час якої обговорювалася ситуація на фронті в Україні та можливість відкриття другого фронту.

Зазначається, що Путін висловив сумніви з приводу доцільності відкриття другого фронту в Казахстані, віддавши перевагу Грузії.

"На думку президента Росії, "можна одним махом приєднати Грузію та Вірменію" знайшовши компроміс з Ердоганом щодо цього регіону", - пише Telegram-канал Генерал СВР.

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