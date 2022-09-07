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Росію потрібно загнати назад в її кордони - прем'єр Естонії

7 вересня 2022, 12:40

Кая Каллас заявила, що країни Заходу не повинні проявляти м'якість. В іншому випадку жодна держава більше не зможе почуватися у безпеці.

Кая Каллас
Кая Каллас закликала допомогти Україні та застерегла Німеччину / Фото twitter.com/kajakallas

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала країни Європи допомогти Україні захистити себе, оскільки в іншому випадку жодна держава більше не зможе почуватися у безпеці.

Каллас нагадала про вторгнення РФ в Грузію в 2008 році та Україну в 2014 році. За її словами, "було помилкою не покарати Росію" за її агресію в ті періоди.

"Тепер ми не повинні знову бути м'якими. Єдине рішення - відтіснити Росію до її кордонів. Щоби Путін нічого не втратив, але і нічого не придбав. Все інше означає, що агресія окупилася для нього. Це було б запрошенням, і жодна держава більше не могла б почуватися у безпеці", - сказала політик в інтерв'ю Die Welt.

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Заява Каллас про Північний потік-2

Також Каллас застерегла Німеччину від поступок у питанні Північного потоку-2. За її словами, трубопроводи ніколи не були просто економічним проектом, для Росії – це геополітичний інструмент.

Каллас впевнена, що Росія прагне до скасування санкцій, щоби мати можливість безперешкодно продовжувати свою агресивну війну.

"Коли навесні було сказано, що ЄС не може припинити імпорт газу, тому що це завдасть шкоди, зокрема, економіці Німеччини, Москва уважно вислухала. Росія знає, що Німеччина вразлива. Відкриття Північного потоку-2 цього не змінить. Німеччина поступиться Росії. Це було б небезпечно для всіх нас", – попередила естонський прем'єр.

Ситуація з Північним потоком-2

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 22 лютого на фоні ситуації з визнанням Росією "ЛДНР" звернувся до Мінекономіки країни з метою відкликати у німецького регулятора доповідь щодо забезпечення енергобезпеки. Такий крок заблокував подальшу сертифікацію Північного потоку-2 і введення в експлуатацію трубопроводу Газпрому.

США підтримали зупинку Німеччиною Північного потоку-2. Пізніше в США повідомили про неможливості запуску газопроводу Північний потік-2. За словами представника американської адміністрації високого рангу, проект запущений не буде, витрачені на нього 11 мільярдів доларів були витрачені даремно.

Німецький політик, віце-спікер Бундестагу Вольфганг Кубики в інтерв'ю RND закликав відкрити російський газопровід Північний потік-2, щоб заповнити газові сховища на зиму. Він зробив таку заяву в ситуації, коли Росія веде повномасштабну війну проти України.

Політик закликав відкрити трубу СП-2 "якомога швидше".

"Ми повинні відкрити Північний потік-2 якомога швидше, щоб заповнити наші газові сховища на зиму. Немає вагомих причин не відкривати Північний потік-2. Якщо таким чином до нас дійде більше газу, можливо, навіть весь гарантований контрактом обсяг, це допоможе людям не мерзнути взимку, і наша промисловість не зазнає серйозного збитку", - підкреслив Вольфганг Кубики.

Представники фракції "Вільних демократів" у Німеччині вважають, що газопровід Північний потік-2 нашкодив країні, тому його необхідно розібрати.

Як пише видання Spiegel з посиланням на власні джерела, німецьке Міністерство фінансів прораховують шанси націоналізації частини російського газопроводу Північний потік-2 - тієї, яка прокладена по території Федеративної Республіки Німеччини. За даними журналістів, в перспективі відібрані у російських труби СП-2 будуть використовуватися заради прокачування "блакитного палива" з плавучих терміналів ‒ для того, щоб регазифікувати скраплений природний газ (СПГ).

Інші новини:

війна в Україні Естонія Північний потік-2 новини України новини України та світу
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