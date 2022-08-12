Через провал в Україні Путін хоче почати нову "спецоперацію": ЗМІ назвали можливу жертву

План нової "військової спецоперації" має бути готовий до 1 вересня / Фото УНІАН

Президент Росії Володимир Путін нібито вперше в кулуарах визнав, що розв'язана ним в Україні війна провалилася, і цю проблему потрібно терміново розв‘язувати. Вихід російський диктатор бачить у створенні нового "керованого хаосу", тобто ще однієї війни, з якої він вийде переможцем. В якості жертви господар Кремля розглядає дві країни - Грузію і Казахстан.

Як повідомляє Telegram-канал Генерал СDР, 11 серпня Путін під час оперативної наради в режимі відеоконференції з представниками керівництва Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил РФ поставив поставив на порядок денний відсутність обіцяних гучних і швидких перемог в Україні.

"Учасники наради спробували висловитися у виправдувальній манері, але були грубо перервані президентом. Путін поставив пряме запитання з вимогою відповісти чесно: "Яких результатів можна чекати до початку вересня?". Вислухавши кілька відповідей, які можна резюмувати "Не до гучних перемог зараз. Нам би вижити", Путін завершив нараду. Пізніше проблеми на фронті президент обговорював з кількома людьми з близького оточення і окремо з Юрієм Ковальчуком (основний акціонер і колишній голова ради директорів банку "Росія", - ред.)", - йдеться у повідомленні.

За даними каналу, ввечері Путін провів ще одну нараду, в якій взяли участь по два представники керівництва Генштабу і Міністерства оборони, керівник однієї зі служб ФСБ, директор СЗР Сергій Наришкін і секретар Радбезу Микола Патрушев. Обговорювалася відсутність перемог на фронті й можливі шляхи розв‘язання цих проблем.

"Путін особисто вніс на розгляд питання про можливість паралельно провести більш переконливу "спеціальну військову операцію" на території третьої держави, де можна "гарантовано" отримати переможний результат і змістити таким чином фокус уваги з українського фронту", - йдеться у повідомленні.

У підсумку Путін нібито доручив Патрушеву очолити підготовку планів "спецоперації" на території Казахстану та Грузії.

"Мається на увазі два окремих плани, один щодо Казахстану, другий - Грузії. Обидва варіанти повинні бути представлені президенту вже до першого вересня", - уточнили на каналі.

"Путін вчора в присутності кількох людей вперше фактично визнав, що військовий конфлікт в Україні йде не просто не за планом ( ... ), а стає проблемою особисто для нього і вимагає термінових заходів щодо її вирішення. "Розв‘язання" проблеми Путін бачить у створенні нового "керованого хаосу", де він буде незаперечним переможцем", - резюмують в Генерал СВР.

Як повідомляв Главред, російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що в разі подальших успіхів ЗСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

У свою чергу, британський економіст, експерт з питань України Тімоті Еш вважає, що російський диктатор Володимир Путін може запропонувати Україні провести мирні переговори в листопаді 2022 року. Визначальною для позицій обох сторін на цих переговорах стане боротьба за Херсон. Якщо Путіну не вдасться змінити хід битви за це місто, то у нього не буде шансів отримати угоду на своїх умовах.

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