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РФ хитро обманули: Мусієнко здивував тактикою, яка гарантувала просування на Курщині

Руслана Заклінська
12 серпня 2024, 11:50
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Ефективна дезінформація перевершила розвідку РФ, тому ворог виявився непідготовленим і війська просунулися в Курській області, пояснив Олександр Мусієнко.
РФ хитро обманули: Мусієнко здивував тактикою, яка гарантувала просування на Курщині
Чому російська розвідка не змогла передбачити наступ на Курщину / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Агенство

Одна з причин швидкого просування у Курській області РФ пов'язана з ефективною дезінформацією, яка перевершила інформацію російської розвідки. Про це під час чату на Главреді розповів військовий та політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Кілька тижнів тому було інтерв'ю очільника української розвідки Кирила Буданова для видання НВ, в якому він зазначив, що для нас є загроза з півночі. Думаю, що це було сказано в тому числі для того, щоб можна було готуватися до нашої операції, оскільки таким чином мало не виникнути запитань, чому Україна перекидає війська на Сумщину. За таких умов зрозуміло: перекидає, щоб захищатися", - зазначив експерт.

Мусієнко зауважив, що повідомлення про наявність ворожих угруповань у Суджі, здатних атакувати Сумську область, також були частиною плану дезінформації. Це дозволило створити ефект раптовості, що є критично важливим для успішного виконання операцій на такому рівні.

"Зрештою, ворог виявився непідготовленим, а ми отримали змогу просунутися вглиб його території", - додав він.

Дивіться відео чату з Олександром Мусієнком, де він розповів про наслідки операції в Курській області для Росії і Путіна:

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Операція в Курській області - останні новини а темою

Нагадаємо, операція Сил оборони України в Курській області, що розпочалася 6 серпня, триває шостий день. За даними The Economist, до 10 серпня українські війська просунулися на 40 км вглиб території РФ, що викликало паніку у Кремлі та оголошення надзвичайного стану. Російські війська залишали техніку та боєприпаси, а близько 76 тисяч місцевих жителів евакуювалися.

Також наступ в Курській області дозволив Силам оборони перехопити ініціативу на фронті та знизити інтенсивність російських наступів на східних напрямках. Експерти Інституту вивчення війни відзначають, що атака в Курській області змусила Кремль перекинути сили на цей напрямок.

Як повідомляв Главред, голова комітету з оборони Бундестагу Маркус Фабер заявив, що наступ ЗСУ в Курській області РФ відбувається краще, ніж очікувалося. Це є приводом говорити про збільшення кількості німецьких танків Leopard 2 для Сил оборони.

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