РФ хитро обманули: Мусієнко здивував тактикою, яка гарантувала просування на Курщині

Одна з причин швидкого просування у Курській області РФ пов'язана з ефективною дезінформацією, яка перевершила інформацію російської розвідки. Про це під час чату на Главреді розповів військовий та політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
"Кілька тижнів тому було інтерв'ю очільника української розвідки Кирила Буданова для видання НВ, в якому він зазначив, що для нас є загроза з півночі. Думаю, що це було сказано в тому числі для того, щоб можна було готуватися до нашої операції, оскільки таким чином мало не виникнути запитань, чому Україна перекидає війська на Сумщину. За таких умов зрозуміло: перекидає, щоб захищатися", - зазначив експерт.
Мусієнко зауважив, що повідомлення про наявність ворожих угруповань у Суджі, здатних атакувати Сумську область, також були частиною плану дезінформації. Це дозволило створити ефект раптовості, що є критично важливим для успішного виконання операцій на такому рівні.
"Зрештою, ворог виявився непідготовленим, а ми отримали змогу просунутися вглиб його території", - додав він.
Дивіться відео чату з Олександром Мусієнком, де він розповів про наслідки операції в Курській області для Росії і Путіна:
Хто такий Олександр Мусієнко
Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.
Операція в Курській області - останні новини а темою
Нагадаємо, операція Сил оборони України в Курській області, що розпочалася 6 серпня, триває шостий день. За даними The Economist, до 10 серпня українські війська просунулися на 40 км вглиб території РФ, що викликало паніку у Кремлі та оголошення надзвичайного стану. Російські війська залишали техніку та боєприпаси, а близько 76 тисяч місцевих жителів евакуювалися.
Також наступ в Курській області дозволив Силам оборони перехопити ініціативу на фронті та знизити інтенсивність російських наступів на східних напрямках. Експерти Інституту вивчення війни відзначають, що атака в Курській області змусила Кремль перекинути сили на цей напрямок.
Як повідомляв Главред, голова комітету з оборони Бундестагу Маркус Фабер заявив, що наступ ЗСУ в Курській області РФ відбувається краще, ніж очікувалося. Це є приводом говорити про збільшення кількості німецьких танків Leopard 2 для Сил оборони.
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