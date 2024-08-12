"Небезпека в тому, що ми потрапимо в пастку": ЗМІ розкрили деталі операції на Курщині

Джерело The Economist у Генштабі закликало не порівнювати прорив у Курській області з успішним харківським контрнаступом у 2022 році.

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ЗМІ з'ясували нові деталі операції ЗСУ в Курській області РФ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Операція Сил оборони України в Курській області почалася 6 серпня і триває вже шостий день поспіль. Журналісти The Economist опублікували нові деталі прориву ЗСУ на територію країни-агресора РФ.

Як розповів виданню 43-річний боєць 103 ОБрТрО Іван, нові мобілізовані були майже паралізовані через страх, але продовжували разом рухатися - по 10 кілометрів на день. Щоночі військові змінювали передові підрозділи, які поспіхом викопували позиції попереду. На третю ніч групу атакували керованими бомбами.

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"Усе горіло. Руки тут, ноги там", - розповів військовий.

Дванадцять осіб із роти загинули на місці. Іван отримав осколкові поранення і був евакуйований до шпиталю в Сумській області України.

12 його побратимів загинули, а сам Іван отримав осколкові поранення паху і грудної клітини.

Джерело в українських службах безпеки повідомило, що до 10 серпня деякі підрозділи просунулися на 40 кілометрів углиб РФ.

"Атака, оповита таємницею, застала Кремль зненацька. Близько 76 тисяч місцевих жителів втекли, і російська влада оголосила там надзвичайний стан. Відсутність добре організованої евакуації обурила багатьох. Володимир Путін назвав це масштабною "провокацією". Володимир Артюх, голова військової адміністрації України в Сумах, каже, що успіх України став для росіян "холодним душем", - пише The Economist.

28-річний десантник 33 ОМБр Ангол також зазнав поранень, його ліва рука знерухомлена у фіксаторі, а з тіла стирчать трубки, пакети та дроти. Він побував на відстані 30 кілометрів від кордону, після чого постраждав від влучання артилерії або бомби. Військовослужбовець не виключає і "дружнього вогню".

Він пам'ятає, як упав на землю і закричав "300". За словами Ангола, російські бійці тікали, швидко залишаючи техніку і боєприпаси.

"Інші солдати у дворі згадують демонічний гул російського неба. Україна розмістила в цьому районі безліч засобів ППО і РЕБ, але безпілотники та авіація знаходять шляхи крізь них. Микола, піхотинець, який каже, що був у першій групі, яка проникла в Росію, каже, що пілоти атакували, щойно вони увійшли в перше російське село. У другому селі групу атакували вертольоти. Микола згадує, як кинувся на землю, а потім почув звук аварії гелікортера, збитого українською зенітною ракетою", - пишуть журналісти.

Боєць Микола зламав під час падіння ребро, тому його довелося евакуювати.

"Ми направили наші найбільш боєздатні підрозділи в найслабшу точку на їхньому кордоні. Солдати строкової служби зіткнулися з десантниками і просто здалися в полон", - розповів неназваний співрозмовник із Генштабу ЗСУ.

У ЗМІ зазначили, що всі троє солдатів, які дали коментарі для матеріалу, були виведені без перепочинку з передової на сході. Про це воїнів попередили тільки за день.

У виданні припустили, що мінімальна мета операції - відведення російських військ із Харківської та Донецької областей. Росія перекинула сили з харківського фронту, але на Донбасі з цим не поспішає.

"Їхні командири не ідіоти. Вони рухають сили, але не так швидко, як хотілося б. Вони знають, що ми не можемо розширити логістику на 80 або 100 кілометрів", - пояснило джерело в Генштабі.

Співрозмовник видання закликав не порівнювати прорив з успішним харківським контрнаступом у 2022 році. Він уточнив, що зараз ЗС РФ більш серйозно ставляться до війни.

"Небезпека полягає в тому, що ми потрапимо в пастку, і Росія зітре нам зуби", - додало джерело.

The Economist зазначає, що математика війни ніколи не грала на користь України через обмежені ресурси, і напад углиб країни-агресора може погіршити ситуацію.

Однак операція в Курській області вже має один важливий позитивний результат - вона підвищила моральний дух, який дозволяв роками Україні обманювати математику. Втомлені та виснажені бійці зізнаються, що не шкодують про ризикований прорив навіть попри втрати.

"Уперше за довгий час у нас є рух. Я почувався тигром", - поділився поранений десантник Ангол.

Операція в Курській області

Голова комітету з оборони Бундестагу Маркус Фабер заявив, що наступ ЗСУ в Курській області РФ відбувається краще, ніж очікувалося. Це є приводом говорити про збільшення кількості німецьких танків Leopard 2 для Сил оборони.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що наступ ЗСУ в Курській області країни-агресора дав змогу Силам оборони бодай тимчасово перехопити ініціативу на одній ділянці фронту та продовжити протистояння на всій території воєнних дій. На цьому тлі окупанти дещо знизили інтенсивність наступів на східних напрямках. На думку експертів, ситуація в Курській області може накласти довгострокові обмеження на оперативне планування, з якими Росія раніше не стикалася.

Військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що реакція російського диктатора Володимира Путіна на операцію в Курській області демонструє слабкість путінського режиму і самого глави Кремля. Диктатор РФ мав би дуже оперативно реагувати і розв‘язувати всі проблеми, але у нього нічого не виходить. Тим часом у країні-агресорі Росії накопичується невдоволення, яке рано чи пізно вибухне всередині РФ.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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