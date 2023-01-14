РФ била ракетами по Україні, але уламки впали в Молдові - МВС

Російські окупанти намагалися вдарити ракетами по Україні. Однак уламки їх ракет впали на території Молдови. Це підтвердило Міністерство внутрішніх справ Молдови.
Уламки впали в районі кордону з Ларгою (м. Брицене) вдень 14 Січня. Ці уламки у Бричанському районі виявили місцеві прикордонники.
"Через обстріли України IGPF реалізував план дій на надзвичайних ситуаціях і збільшив кількість поліцейських патрулів на кордоні з Україною, спостерігаючи за повітряним простором і зеленою смугою кордону з Україною", — йдеться в повідомленні.
Варто відзначити, що це вже не перший раз, коли російські ракети опиняються на території Молдови.
Падіння ракети в Молдові
5 грудня Росія завдала ракетного удару по Україні. Під час цього одна з ракет впала на території Молдови. Її залишки виявили прикордонники, які патрулювали територію.
Знайдена ракета не розірвалася, завдяки чому вдалося уникнути руйнувань. Про постраждалих теж не повідомляється.
У той же час деякі ЗМІ Молдови пишуть, нібито знайдені залишки належать ракеті типу С-300, яка є на озброєнні як в України, так і у Росії.
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