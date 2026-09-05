У Криму ліквідували главу 'руху Путіна' і 'спонсора' армії РФ Чернишова

У тимчасово окупованому Криму після атаки ЗСУ помер керівник російського фонду "Народний фронт" Анатолій Чернишов.

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Анатолій Чернишов / Колаж: Главред, фото: t.me/onf_front

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У Криму після атаки ЗСУ помер Анатолій Чернишов

Він отримав мінно-вибухові травми та помер у лікарні

Фонд постачав російській армії дрони, транспорт і спорядження

У тимчасово окупованому Криму після атаки ЗСУ помер виконавчий директор російського фонду "Народний фронт" Анатолій Чернишов. Про його смерть повідомив сам фонд, який називає себе "рухом президента Росії Володимира Путіна".

За версією фонду, 58-річний Чернишов потрапив під повітряну атаку поблизу села Скворцове Сімферопольського району. Він отримав мінно-вибухові травми та був доправлений до лікарні, однак медики не змогли його врятувати.

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У "Народному фронті" заявили, що Чернишов забезпечив російську армію допомогою на понад 10,5 млрд рублів. Фонд постачав окупантам дрони, транспорт, засоби радіоелектронної боротьби, бронежилети та інше спорядження.

Що відомо про Анатолія Чернишова

Організація також стверджує, що Чернишов провів близько півтора року на війні проти України, а з серпня 2024 року до березня 2025-го брав участь у бойових діях у Курській області. Російський диктатор Володимир Путін, за даними фонду, посмертно нагородив його орденом Мужності.

Як пише "Кримський вітер", Чернишов очолив організацію як виконавчий директор 13 жовтня 2025 року. "Народний фронт" називає себе "рухом президента Росії" Володимира Путіна. Організацію у 2022 році створив заснований Путіним "Общероссийский народный фронт".

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Про джерело: Крымский ветер Крымский ветер - це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму. Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

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