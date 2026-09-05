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У Криму ліквідували главу "руху Путіна" і "спонсора" армії РФ Чернишова

Руслана Заклінська
5 вересня 2026, 19:43
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У тимчасово окупованому Криму після атаки ЗСУ помер керівник російського фонду "Народний фронт" Анатолій Чернишов.
У Криму ліквідували главу 'руху Путіна' і 'спонсора' армії РФ Чернишова
Анатолій Чернишов / Колаж: Главред, фото: t.me/onf_front

Головне:

  • У Криму після атаки ЗСУ помер Анатолій Чернишов
  • Він отримав мінно-вибухові травми та помер у лікарні
  • Фонд постачав російській армії дрони, транспорт і спорядження

У тимчасово окупованому Криму після атаки ЗСУ помер виконавчий директор російського фонду "Народний фронт" Анатолій Чернишов. Про його смерть повідомив сам фонд, який називає себе "рухом президента Росії Володимира Путіна".

За версією фонду, 58-річний Чернишов потрапив під повітряну атаку поблизу села Скворцове Сімферопольського району. Він отримав мінно-вибухові травми та був доправлений до лікарні, однак медики не змогли його врятувати.

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У "Народному фронті" заявили, що Чернишов забезпечив російську армію допомогою на понад 10,5 млрд рублів. Фонд постачав окупантам дрони, транспорт, засоби радіоелектронної боротьби, бронежилети та інше спорядження.

Що відомо про Анатолія Чернишова

Організація також стверджує, що Чернишов провів близько півтора року на війні проти України, а з серпня 2024 року до березня 2025-го брав участь у бойових діях у Курській області. Російський диктатор Володимир Путін, за даними фонду, посмертно нагородив його орденом Мужності.

Як пише "Кримський вітер", Чернишов очолив організацію як виконавчий директор 13 жовтня 2025 року. "Народний фронт" називає себе "рухом президента Росії" Володимира Путіна. Організацію у 2022 році створив заснований Путіним "Общероссийский народный фронт".

Ліквідаця російських військових - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що у тимчасово окупованому Севастополі підірвали колишнього українського офіцера Роберта Шагеєва. Після окупації Криму у 2014 році він перейшов на службу до ВМФ РФ.

Видання "Цензор.НЕТ" із посиланням на джерела у спецслужбах повідомило про підрив автомобіля першого заступника начальника Оленівської колонії Дмитра Неєлова в Донецьку. За попередніми даними під автомобілем був закладений вибуховий пристрій, який спрацював уночі.

Російські Telegram-канали повідомили про напад на високопоставленого військового у Саратовській області. Згідно з повідомленнями каналів замах на генерала Варпаховича стався вранці 3 вересня.

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Про джерело: Крымский ветер

Крымский ветер - це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму.

Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

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