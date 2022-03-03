Росія відправила в Україну 90% своїх військ: Пентагон розповів про військову слабкість РФ

Росія відправила в Україну 90% своїх військ - Пентагон / Фото Reuters

Росія перекинула в Україну 90% своїх військ. Додаткові війська до російсько-українського кордону досі не стягуються. США бачать у цьому ознаку військової слабкості Росії, заявив високопоставлений представник Пентагону.

"Росія направила близько 90% бойової потужності, яку вона зібрала, для вторгнення через кордон і на територію України", - цитує Forbes представника Міноборони Штатів.

За даними американського Міноборони, РФ із 24 лютого по 3 березня запустила по Україні понад 480 крилатих ракет.

читайте такожМорги і лікарні забиті: окупантів РФ, що навоювалися, звозять у МозирПри цьому наголошується, що українські бійці дають потужну відсіч агресору, а значна частина сил ворога заблокована на півночі країни. Зокрема, ППО України залишається неушкодженою та ефективною, запевнили в Пентагоні.

"Українські міста на півночі та сході продовжують піддаватися сильним бомбардуванням вже тиждень після початку вторгнення, хоча російські сили в значній мірі застрягли на півночі України", – пише видання.

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Представник Пентагону підкреслив: рано говорити, ніби окупантам вдалося захопити Херсон - бої все ще тривають. Також не спостерігається успіхів у Росії і в захопленні Києва. ЗСУ успішно блокує 40-кілометровий військовий конвой армії окупанта. Загарбники застрягли на підходах до столиці з півночі і північного заходу. За даними США, "жодна з російських сил за межами Києва не знаходиться ближче, ніж у 25 кілометрах".

Одними з найбільш гарячих точок цієї війни Америка назвала Чернігів, Харків і Маріуполь.

Втрати Росії в Україні офіційно

2 березня 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації вперше офіційно визнало втрати серед особового складу за час війни в Україні та назвало свої цифри. За даними Росії, за сім днів війни, що Путін розв'язав проти України, країна-агресор втратила 498 військових. Також повідомляється про 1597 поранених.

Водночас радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко поставився до цієї статистики з сумнівом.

"Помножити на 15", – порадив він, натякаючи на брехню російського Міноборони.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 3 березня, з початку бойових дій окупант втратив близько 9000 чоловік особового складу.

При цьому Генштаб ЗСУ констатував, що окупаційні війська змушені залучати бойові резерви через те, що вони деморалізовані та продовжують нести значні втрати. У хід йдуть "брудні" прийоми.

Втрати України у війні з Росією 2022

З початку вторгнення Росії в Україну загинули понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників. Такі дані станом на 2 березня надали в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС також повідомили, що всі зусилля відомства спрямовані на порятунок людей. Їм вдалося:

зберегти життя більше 150 чоловік;

ліквідувати понад 400 пожеж, що виникали після ворожих обстрілів,

евакуювати понад 500 осіб;

піротехніки знешкодили 416 вибухонебезпечних предметів.

Крім того, з початку вторгнення Російської Федерації в Україну, за результатами аналізу інформації з різних джерел, загинула 21 дитина, ще 55 дітей постраждали.