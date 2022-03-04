За крок від дефолту: кредитний рейтинг РФ падає у прірву

Росія на межі дефоту / Reuters

Міжнародне рейтингове агентство S&P менш ніж за тиждень стрімко знизило рейтинг Росії з ВВ+ до ССС –

В агентстві відзначають, що зниження рейтингу відбулося через введення заходів, які істотно підвищують ймовірність дефолту. Про це повідомляти Reuters з посиланням на S&P.

Також не виключено, що цей рейтинг буде переглянутий з подальшим зниженням. Агентства Fitch і Moody's також напередодні знизили кредитний рейтинг країни-агресора.

Підкреслюється, що S&P знизило рейтинги РФ в минулу суботу з ВВВ - до ВВ+. Однак у світлі нових подій: санкції, відключення від SWIFT, жорстких санкцій проти Центробанку і Міністерства фінансів Росії, блокування валютних резервів – ризик дефолту РФ як емінента цінних паперів значно зростає.

Агентство Fitch днем раніше знизило рейтинг Росії по ВВВ до В і дало негативний прогноз.

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"Потужність санкцій, накладених на РФ, підвищують макрофінансові ризики і підривають бажання країни обслуговувати державний борг", - відзначили в середу в Fitch.

Рейтинги агресора занизило агентство Moody's з Ваа3 до B3 – тобто відразу на шість ступенів.

Коли кредитний рейтинг Росії знизиться до мінімально можливого це спричинить масові вимоги погашення кредитних зобов'язань і завдасть нищівного удару по російській економіці.

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