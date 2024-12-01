Різкий обвал рубля: партнери РФ відмовляються від співпраці - деталі

Китайські компанії, навіть державні, відмовляються від співпраці з Росією.

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Курс рубля / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

Головне із заяви експерта:

Кожний наступний удар "Орешником" обвалюватиме рубль

Використання таких ракет змусить Захід швидше ухвалювати санкції проти РФ

Стратегічні партнери РФ відмовляються працювати з російськими контрагентами

Голова Комітету економістів України Андрій Новак припустив, чи можна очікувати, що кожний наступний удар "Орешником" обвалюватиме рубль ще більше.

За його словами, зараз у Росії ситуація така, коли будь-який крок матиме негативні наслідки для економіки.

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"Звісно, якщо РФ і надалі використовуватиме міжконтинентальні балістичні ракети, це тільки прискорить концентрацію зусиль Заходу, по-перше, щодо допомоги Україні, а, по-друге, щодо швидшого ухвалення нових пакетів санкцій проти РФ. Тому, звісно, це також призводитиме до подальшої девальвації рубля", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Новак також наголосив, що темпи девальвації рубля будуть різними, але тенденція зберігатиметься.

"Уже навіть стратегічні партнери РФ, зокрема, Китай, а точніше китайські банки, поступово відмовляються працювати з російськими контрагентами, побоюючись європейських та американських санкцій. Адже ринки країн, що підтримують Україну, для китайської економіки незрівнянно важливіші, ніж російський ринок. Тому китайські компанії, навіть державні, відмовляються від співпраці з Росією", - підкреслив експерт.

Ракета "Орешник" - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в британській розвідці заявили, що російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін погрожує вдарити ракетами "Орешник" по Україні, щоб зірвати зусилля Дональда Трампа з завершення війни. Лідер РФ намагається максимально загострити ситуацію.

Крім того, нова російська ракета "Орешник" здатна переносити ядерну зброю. Також вона є найдалекобійнiшою зброєю, яку колись використовували в конфліктах у Європі.

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Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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