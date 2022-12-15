"Вирішальна перевага" над РФ: Захід може озброїти Україну винищувачами - ЗМІ

На Заході немає "червоних ліній" з приводу того, що можна поставляти в Україну.

Україні можуть передати сучасні західні винищувачі / Фото US Air Force

На Заході лідери країн-союзниць шукають спосіб, як надати Україні вирішальну перевагу у боротьбі з Росією.

Зокрема, в США ведуться переговори про те, яке обладнання і яка зброя може допомогти українським військам "попередити" атаки російських військ, передає Sky News.

"У Конгресі і адміністрації є ряд американців, зацікавлених в тому, щоб поглянути на траєкторію конфлікту і визначити, що саме потрібно Україні, щоб надати їй вирішальну перевагу, не переходячи до наступу на Росію", - цитується один з представників влади.

Він додав, що немає "червоних ліній" з приводу того, що можна постачати в Україну, оскільки російські ракети бомблять цивільну інфраструктуру.

У свою чергу, як уточнює видання Evening Standard, за даними одного з джерел, обговорення можуть в кінцевому підсумку призвести до постачання Україні сучасних винищувачів.

Він уточнив, що в якості допомоги Україні розглядається "що завгодно", але з умовою не здійснювати атаки по території РФ, крім тієї, яка безпосередньо залучена в бойові дії в Україні.

За його словами, мова може йти про постачання озброєння, яке б дозволило Україні здійснювати удари "на випередження" РФ, а не просто реагувати на російські атаки, наприклад, на ключові об'єкти інфраструктури.

При цьому поставки Україні сучасних винищувачів розглядаються, але поки не обговорюється: "Багато що залежить від характеру російських атак і від того, де українці найбільше хочуть докласти свої зусилля".

Військова допомога Заходу Україні

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що санкціонував за дорученням президента України нової партії озброєнь на суму $400 млн.

Пентагон інформував, що будуть поставлені ракети для зенітного комплексу Hawk, чотири зенітно-ракетних комплекси Avenger, оснащених ракетами Stinger, додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS, 21 тис.155-мм артилерійських снарядів, 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів, спорядження для холодної погоди та інше військове обладнання.

У прес-релізі американського Міноборони зазначалося, що новий пакет допомоги США Україні став 25-м з серпня 2021 року. Всього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Києву військову допомогу на суму понад $19,3 млрд.

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