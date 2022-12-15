"Вирішальна перевага" над РФ: Захід може озброїти Україну винищувачами - ЗМІ

На Заході лідери країн-союзниць шукають спосіб, як надати Україні вирішальну перевагу у боротьбі з Росією.
Зокрема, в США ведуться переговори про те, яке обладнання і яка зброя може допомогти українським військам "попередити" атаки російських військ, передає Sky News.
"У Конгресі і адміністрації є ряд американців, зацікавлених в тому, щоб поглянути на траєкторію конфлікту і визначити, що саме потрібно Україні, щоб надати їй вирішальну перевагу, не переходячи до наступу на Росію", - цитується один з представників влади.
Він додав, що немає "червоних ліній" з приводу того, що можна постачати в Україну, оскільки російські ракети бомблять цивільну інфраструктуру.
У свою чергу, як уточнює видання Evening Standard, за даними одного з джерел, обговорення можуть в кінцевому підсумку призвести до постачання Україні сучасних винищувачів.
Він уточнив, що в якості допомоги Україні розглядається "що завгодно", але з умовою не здійснювати атаки по території РФ, крім тієї, яка безпосередньо залучена в бойові дії в Україні.
За його словами, мова може йти про постачання озброєння, яке б дозволило Україні здійснювати удари "на випередження" РФ, а не просто реагувати на російські атаки, наприклад, на ключові об'єкти інфраструктури.
При цьому поставки Україні сучасних винищувачів розглядаються, але поки не обговорюється: "Багато що залежить від характеру російських атак і від того, де українці найбільше хочуть докласти свої зусилля".
Військова допомога Заходу Україні
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що санкціонував за дорученням президента України нової партії озброєнь на суму $400 млн.
Пентагон інформував, що будуть поставлені ракети для зенітного комплексу Hawk, чотири зенітно-ракетних комплекси Avenger, оснащених ракетами Stinger, додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS, 21 тис.155-мм артилерійських снарядів, 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів, спорядження для холодної погоди та інше військове обладнання.
У прес-релізі американського Міноборони зазначалося, що новий пакет допомоги США Україні став 25-м з серпня 2021 року. Всього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Києву військову допомогу на суму понад $19,3 млрд.
Читайте більше:
- ЗРК Avenger, ракети для ППО Hawk і РСЗВ HIMARS: США оголосили про новий пакет допомоги Україні
- "Допомога дається дозовано": експерт пояснив, чому Захід зволікає зі зброєю для України
- Після виборів у США військова допомога Україні може значно скоротитися-Куса