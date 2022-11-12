Після виборів у США військова допомога Україні може значно скоротитися - Куса

Після виборів у США може скоротитися військова допомога Україні / Колаж фото twitter.com/DeptofDefense, 10-та гірничо-штурмова бригада, УНІАН

Результати виборів США можуть надалі серйозно вплинути на військову допомогу, яку Америка надає Україні. Ці поставки не припиняться, але є великий ризик їх зменшення. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

Він зазначив, що Республіканська партія скептично ставиться до подальшої військової допомоги Україні. Однак далеко не всі республіканці дотримуються такої думки.

"Потрібно буде подивитися не просто на результат виборів, а хто з республіканців в яких округах пройде в Сенат і Палату представників. Якщо це будуть в основному трампісти-прихильники зовнішньополітичного ізоляціонізму, критики зовнішньої фінансової допомоги і прихильники вкладання ресурсів у внутрішні справи, тоді для нас є певний ризик. Республіканці не припинять підтримку України, але можуть її не збільшувати або скоротити", сказав Ілія Куса.

Хоча експерт зазначає, що він не сильно вірить у зменшення військової допомоги Україні, адже таким чином республіканці заплямують свою репутацію. До того ж, є ті, хто переконаний, що не можна скорочувати допомогу Україні.

"Іншими словами, питання не в тому, чи будуть США допомагати Україні після виборів чи не будуть. Допомога буде в будь-якому випадку, але питання обсягів її поставок. Це буде залежати від того, яким буде розклад сил в Конгресі після виборів, а не просто в тому, хто переможе – демократи або республіканці", - пояснив експерт.

Куса вважає, що в разі перемоги республіканців, Україну можуть почати схиляти до переговорів з Росією, щоб взяти паузу. Така влада США може сконцентруватися на внутрішніх проблемах і на Китаї.

Військова допомога Україні

Глава Білого дому Джо Байден очікує, що підтримка України після виборів в обидві палати Конгресу – Палату Представників і Сенат – збережеться. При цьому, за словами президента США, Київ отримає не всю допомогу, про яку просив. Зокрема, йдеться про сучасні літаки.

4 листопада міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна незабаром може отримати хороші новини від Америки. США можуть підписати документи, пов'язані з черговим пакетом військової допомоги.

Всього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Україні військову допомогу на суму понад $18,5 млрд.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що українські захисники отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Також Україна вже отримала від Німеччини першу обіцяну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Тим часом ЗМІ повідомили, що на військовій авіації України була встановлена ізраїльська система Smartshooter, яка допоможе перехопити іранські дрони-камікадзе. Вона управляється за допомогою штучного інтелекту і системи передових радарів. Smartshooter запрацювала на легких літаках і безпілотниках.

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