Рейкова війна в Росії: на кордоні з Україною невідомі пошкодили залізничні колії - фото

У Бєлгородській області пошкодили залізничні колії / Ілюстраційне фото pixaby

У Бєлгородській області Росії невідомі пошкодили залізничні колії на кордоні з Україною.

Про це повідомляє російське пропагандистське інформаційне агенство ТАСС з посиланням на губернатора регіону В'ячеслава Гладкова.

"Залізничні колії пошкоджено в Шебекинському районі Бєлгородської області, який межує з Україною. Постраждалих немає, причини події з'ясовуються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, ще на третій день війни - 26 лютого - стало відомо, що українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з російскою залізницею.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович писав, що українцям, які перебувають на тимчасово окупованій території, необхідно влаштувати тотальну рейкову війну російським агресорам.

21 березня стало відомо, що в Херсонській області місцеві партизани нібито відреагували на заклик Арестовича і розібрали рейки в одному з районів тимчасово окупованої Херсонщини.

Інші новини: