УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Рейкова війна в Росії: на кордоні з Україною невідомі пошкодили залізничні колії - фото

12 квітня 2022, 11:11

Залізничні колії пошкоджено в Шебекинському районі Бєлгородської області. Постраждалих немає, причини події з'ясовуються.

залізна дорога, рейки
У Бєлгородській області пошкодили залізничні колії / Ілюстраційне фото pixaby

У Бєлгородській області Росії невідомі пошкодили залізничні колії на кордоні з Україною.

Про це повідомляє російське пропагандистське інформаційне агенство ТАСС з посиланням на губернатора регіону В'ячеслава Гладкова.

"Залізничні колії пошкоджено в Шебекинському районі Бєлгородської області, який межує з Україною. Постраждалих немає, причини події з'ясовуються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, ще на третій день війни - 26 лютого - стало відомо, що українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з російскою залізницею.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович писав, що українцям, які перебувають на тимчасово окупованій території, необхідно влаштувати тотальну рейкову війну російським агресорам.

21 березня стало відомо, що в Херсонській області місцеві партизани нібито відреагували на заклик Арестовича і розібрали рейки в одному з районів тимчасово окупованої Херсонщини.

Інші новини:

viber
новини Росії залізниця
Реклама
Популярне
Москва повторить долю Маріуполя - астролог назвала терміниМосква повторить долю Маріуполя - астролог назвала терміни Астролог назвав можливі дати битви за Донбас і найкращий час для укладення мируАстролог назвав можливі дати битви за Донбас і найкращий час для укладення миру Хвалена авіація РФ зазнала нищівних втрат: ЗСУ вразили 13 повітряних цілей за добуХвалена авіація РФ зазнала нищівних втрат: ЗСУ вразили 13 повітряних цілей за добу Зруйновані стіни, у дворі - двохсоті: українська модель показала зруйнований будинок під КиєвомЗруйновані стіни, у дворі - двохсоті: українська модель показала зруйнований будинок під Києвом Тоня Матвієнко вперше прокоментувала розставання з Арсеном МірзояномТоня Матвієнко вперше прокоментувала розставання з Арсеном Мірзояном
Підтримайте Главред

Останні новини

12:37

Бізнес закликав не допустити неконтрольоване зростання цін на тютюнові вироби, - EBA

12:06

9 зґвалтованих окупантами українок завагітніли: стало відомо про нові звірства росіянВідео

12:05

Війна в Україні – коли настане мир: чат з Андрієм Ілларіоновим

11:54

В Україні хочуть заборонити російську музику і додати української

11:31

"5-зірковий готель по-російськи": окупанти на Миколаївщині жили в дуплі – фото

Реклама
11:25

Юрій Дудь присвятив новий випуск війні в Україні та українським біженцямВідео

11:22

Містичне з'єднання планет 12 квітня 2022: як зміниться доля кожного знака Зодіаку на 13 роківВідео

11:16

Росії потрібно готуватися до війни на її територіїПогляд

11:11

Рейкова війна в Росії: на кордоні з Україною невідомі пошкодили залізничні колії - фото

11:02

Розривною кулею відірвало голову: росіяни обстріляли авто з БМП, загинули жінки і діти

10:55

Вся техніка окупантів, що побувала в Чорнобилі, тепер радіоактивна - експерт "Енергоатому"

10:54

Путін закінчить або в психлікарні, або у в'язниці: астролог назвала варіанти смерті диктатора

10:46

"Зможемо гнати їх по Росії": Гармаш пояснив, чому важлива перемога над Путіним у битві за Донбас

10:30

Гороскоп на завтра, 13 квітня 2022: Скорпіонам - гроші, Козерогам - доленосна зустріч

10:15

РФ отримала контрабандну зброю від Іраку для війни проти України – GuardianВідео

09:47

РФ 6 разів за добу отримала "по зубах" на Донбасі: знищено літак, 2 вертольоти і гори техніки

09:39

"Трупи килимом встеляють вулиці": мер Маріуполя назвав кількість жертв окупантів у місті

09:36

Бої на Донбасі посиляться у наступні 2-3 тижні: британська розвідка попередила, до чого готуватисяВідео

09:09

Брітні Спірз вагітна від нового бойфренда

09:08

Війна в Україні і страшний сором Росії: чому РФ залишилася біля розбитого радянського коритаПогляд

Реклама
09:03

Арестович пояснив, чому швидка смерть Путіна не вигідна УкраїніВідео

09:01

Власниця "стійкої шафки" серед руїн в Бородянці розповіла, як втратила чоловіка і двох синівВідео

08:10

У Раді пропонують карати чоловіків, які не повернулися з-за кордону під час війни

08:01

Путін заявив австрійському канцлеру, що хотів би швидкого закінчення війниВідео

07:39

Пекли і роздавали хліб під обстрілами: 2 працівниці супермаркету не покинули Ірпінь і годували людейВідео

07:23

Український танкіст, якого вважали загиблим, проповз з перебитими ногами 6 км і виживВідео

07:10

Міф про РФ як "другу армію світу" зруйновано: в України є шанс повернути Крим та Донбас - ТукаВідео

07:04

Додому повернеться в труні: ЗСУ ліквідували підполковника сухопутних військ РФ

06:57

Гороскоп на сьогодні, 12 квітня 2022: Тільцям - важливі деталі, Стрільцям – борги, Водоліям - допомога

06:44

Небо під надійним контролем - ЗСУ знищили літак РФ на підступах до Дніпропетровщини

06:35

Змова або самогубство: астролог спрогнозувала кінець життя ПутінаВідео

06:31

"Боятиметься втратити владу": Геращенко пояснив, коли Путін закінчить війну проти УкраїниВідео

06:31

Стратегічна помилка Путіна: чому російська армія загрузла в українських степах, як оса в сиропіПогляд

06:05

Як допомогти дитині перенести легше довгу поїздку: поради для батьків

05:44

Хіматака росіян в Маріуполі: США і Велика Британія заявили, що вимагатимуть від Путіна відповідіВідео

05:20

Стівен Сігал відсвяткував день народження в Москві в компанії російських пропагандистів

04:50

Нестерпна спека і посуха: Україну чекає аномальне літо

04:25

Чого не можна говорити людям, які постраждали від війни - відповідь психолога

03:55

3 привабливі жіночі стрижки на коротке волосся, які підкорять вас своєю практичністю

03:20

"Це цивільні розслабилися, військові – ні": експерт пояснив, чому ще не варто повертатися до КиєваВідео

Реклама
03:15

Експерт пояснив, що значать візити Джонсона і фон дер Ляєн до Києва

02:43

Місячний календар стрижок на травень 2022: кращі дні для нової зачіски

02:10

Військовий експерт розповів, що могли запропонувати Лукашенку, щоби він "не слухався Путіна"

02:10

Росія впевнена в безкарності за звірства в Україні: експерт назвав головний "косяк" світового суспільства

01:32

Відомий продюсер дав прогноз про те, коли Пугачова заговорить про війну в Україні

01:00

Окупанти хотіли вбити якомога більше людей навіть після відступу - ЗеленськийВідео

00:52

Росія знову висунула жорсткі звинувачення на адресу Польщі

00:51

Прикмети на 12 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:30

Врятував вагітну ціною свого життя: рашисти жорстоко розправилися із захисником КиївщиниВідео

00:10

Хімічна атака в Маріуполі: з'явилися перші подробиці про стан постраждалихВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти