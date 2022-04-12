Рейкова війна в Росії: на кордоні з Україною невідомі пошкодили залізничні колії - фото

Залізничні колії пошкоджено в Шебекинському районі Бєлгородської області. Постраждалих немає, причини події з'ясовуються.
У Бєлгородській області Росії невідомі пошкодили залізничні колії на кордоні з Україною.
Про це повідомляє російське пропагандистське інформаційне агенство ТАСС з посиланням на губернатора регіону В'ячеслава Гладкова.
"Залізничні колії пошкоджено в Шебекинському районі Бєлгородської області, який межує з Україною. Постраждалих немає, причини події з'ясовуються", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Главред, ще на третій день війни - 26 лютого - стало відомо, що українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з російскою залізницею.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович писав, що українцям, які перебувають на тимчасово окупованій території, необхідно влаштувати тотальну рейкову війну російським агресорам.
21 березня стало відомо, що в Херсонській області місцеві партизани нібито відреагували на заклик Арестовича і розібрали рейки в одному з районів тимчасово окупованої Херсонщини.
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