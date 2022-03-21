"Хтось нудів, що рейкова війна неможлива": Арестович потролив окупантів

Рейкова війна / facebook.com/alexey.arestovich

У Херсонській області місцеві партизани нібито відреагували на заклик радника керівника офісу президента Олексія Арестовича щодо рейкової війни. І розібрали рейки в одному з районів тимчасово окупованої Херсонщини. Про це написав на своїй сторінці в Facebook.

"Хтось нудив, що рейкова війна в Херсонській області неможлива. Це ж наші", - стверджував Арестович. І виклав відповідне фото.

Правда, пізніше Арестович відредагував пост і додав туди текст.

"З.И. Насправді, на фото Нагірний Карабах. Ми своїх не здаємо", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше Арестович писав, що українцям, які перебувають на тимчасово окупованій території, необхідно влаштувати тотальну рейкову війну російським агресорам.

"В першу чергу це стосується напрямків: Крим-Мелітополь, Крим-Херсон, Валуйки - Куп'янськ, Гомель - Київ (загальний напрямок) та інших, які виявите", ‒ говорив він.