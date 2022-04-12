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РФ отримала контрабандну зброю від Іраку для війни проти України – Guardian

12 квітня 2022, 10:15

В Росію морем перевезли РПГ, протитанкові ракети і реактивні системи залпового вогню.

РФ отримала контрабандну зброю від Іраку для війни проти України – Guardian/ УНІАН

Росія отримує з Іраку боєприпаси і військову техніку для війни проти України. Такі вантажі перевозять контрабандою.

Таким чином РФ уже отримала ручні протитанкові гранатомети (РПГ), протитанкові ракети і реактивні системи залпового вогню бразильської розробки. Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на інформацію членів іракських бійців, які підтримуються Іраном, і регіональних розвідувальних служб.

Москва також отримала ракетний комплекс Bavar 373 іранського виробництва, який схожий на російський С-300.

РПГ і протитанкові ракети вирушили в Росію морем. Зброю, яку передала найпотужніша група шиїтів "Хашд аш-Шаабі", переправили спочатку в Іран через прикордонний перехід Саламджа 26 березня, і потім відправили в РФ.

Також 1 квітня були відправлені дві самохідні реактивні системи залпового вогню Astros II бразильської розробки, які в Іраку відомі як ліцензійна версія Sajil-60. Реактивні систем розібрали і відправили частинами.

При цьому один зі співрозмовників видання у "Хашд аш-Шаабі" сказав, що їм "все одно, куди йде важке озброєння", адже зараз воно для них не потрібне. Крім цього, він додав, що їх робить щасливими "все, що спрямоване проти США".

Зброю для РФ перевозили три вантажні судна, які рухалися з іранського порту Бендер-Ензелі і прибули в російське місто Астрахань. Два з цих кораблів йшли під прапором Росії, ще одне – під іранським прапором.

Раніше британська розвідка повідомляла, що бойові дії на Сході України до кінця квітня будуть лише посилюватися. Ескалація в Донецькій та Луганській областях відбудеться у найближчі 2-3 тижні.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін під час переговорів з канцлером Австрії Карлом Негаммером заявив, що було б краще, "якби війна скоріше закінчилася". Проте сам канцлер зазначає, що незрозуміло, який зміст російський президент вклав у цю фразу.

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