"Тотальна рейкова війна": Арестович закликав українців до нового способу боротьби з окупантами

Олексій Арестович / УНІАН

Українцям, які знаходять на тимчасово окупованій території, необхідно влаштувати тотальну рейкову війну російським агресорам. До цього закликав Олексій Арестович - радник керівника офісу президента Андрія Єрмака.

"В першу чергу це стосується напрямків: Крим-Мелітополь, Крим-Херсон, Валуйки-Куп'янськ, Гомель-Київ (загальний напрямок) та інших, які виявите", ‒ говорить він.

Особливу увагу, каже Арестович, потрібно приділити залізничній гілці "Крим – Мелітополь".

"Тільки необхідно строго врахувати, що шляхи сполучення охороняються противником, тому, спочатку тверезо оцініть свої сили і можливості. Дякую. Зрив постачання противника залізницями (а цей вид постачання найефективніший) може радикально змінити ситуацію на нашу користь, особливо, на напрямку Крим - Мелітополь. У цьому напрямку противник постачає угруповання, яке штурмує Маріуполь", - заявив він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські військові будуть збільшувати кількість обстрілів України крилатими ракетами.

Такий невтішний прогноз озвучив радник керівника офісу президента України Олексій Арестович під час телемарафону 15 березня.

За його словами, у Росії залишається "дуже потужний запас ракет".

"Вони будуть бити до кінця конфлікту, і це може збільшуватися. До цього потрібно бути готовими. Ще по містах битимуть, по Києву. Коли не вдається на суші і в повітрі, будуть намагатися ракетні удари влаштовувати", - повідомив Арестович.