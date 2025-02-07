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Розмова Трампа і Путіна: Фесенко сказав, що лідери могли обговорити без України

Анна Ярославська
7 лютого 2025, 09:32
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Наразі між росіянами й американцями тривають переговори про те, коли, де і як відбудеться зустріч президентів США і РФ.
Владимир Путин, Дональд Трамп
Володимир Путін і Дональд Трамп навряд чи вже встигли поговорити, вважає Фесенко / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Ви дізнаєтеся:

  • Чи відбулася розмова президентів США і РФ
  • Яку ключову умову Київ повинен узгодити з Вашингтоном

Голова Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко оцінив, чи відбулася вже телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним і про що могли говорити лідери двох держав.

За словами Фесенка, США можуть говорити про Росію без Росії та про Україну без України. Це нормально, допоки не йдеться про переговори про умови завершення війни між ними, оскільки в цьому разі мають брати участь обидві воюючі країни.

"Для нас неприпустима ситуація, коли США і Росія домовляються між собою про умови завершення війни, а Україну просто ставлять перед фактом того, що ми повинні підписати якусь угоду. Це абсолютно неприйнятно", - сказав Фесенко в інтерв'ю Главреду.

Однак, за його словами, обговорення можливе і навіть неминуче, оскільки європейці обговорюють Києвом завершення війни без Москви, так само американці можуть це робити.

"Наприклад, китайський спецпредставник приїжджає до Москви, обговорює припинення війни між Росією та Україною без нас, потім їде до нас і обговорює це без Росії. Це нормально, це так звана човникова дипломатія. Тому в таких обговореннях немає нічого страшного. Головне - щоб це не були офіційні переговори", - пояснив Фесенко.

Чи була розмова між Трампом і Путіним

"На мій погляд, найімовірніше, ні. Принаймні такої, яка могла б стати офіційним фактом. А чи були якісь спроби? Хто знає... Можливо, обмінялися кількома словами, але не дійшли згоди, тому й маємо таку дивну ситуацію", - вважає політолог.

Фесенко припустив, що наразі між росіянами й американцями переговори йдуть про те, коли, де і як відбудеться зустріч Трампа і Путіна.

"Це тема номер один. Паралельно можуть обговорюватися окремі спірні питання. Наприклад, чи погодяться росіяни на переговори з українцями. Це треба узгодити. Вони поки наполягають, що не хочуть говорити з українцями, але Трамп намагається їх дотиснути. Далі - на яких умовах, про що саме? Тема виборів, на мій погляд, з'явилася невипадково. Найімовірніше, вона теж обговорюється, хоча не є головною. Це скоріше суто тактичне питання", - пояснив він.

Також імовірне обговорення такої схеми: спочатку припинення вогню, потім вибори, а вже після якоїсь довгострокової угоди.

"Далі - формат переговорів. Хто братиме участь у переговорах? Лише три країни чи більше? Який рівень переговорів? Трамп, наприклад, може ініціювати зустріч у форматі трьох - разом із Путіним і Зеленським. Формально вони можуть зустрітися, але я не уявляю, щоб Путін і Зеленський, які ненавидять і не сприймають один одного, змогли про щось домовитися. А ось домовитися про робочі переговори уповноважених представників - це можливо, але це треба узгодити. Хто буде представником російської сторони, а хто - української", - сказав Фесенко.

Що важливо узгодити Україні

"Для нас питання номер один - це гарантії безпеки. Це ключове. Ми маємо узгодити це з американцями без участі росіян, щоб вони нам чітко сказали: якщо не НАТО (адже росіяни наполягають на відмові від вступу до НАТО), тоді, наприклад, ми пропонуємо узгодити й підписати двосторонній договір між США та Україною. Але це має бути договір високого рівня, наприклад, із ратифікацією в Конгресі. Це рідко трапляється в США, але саме так можна забезпечити вагомі й довгострокові гарантії безпеки", - зазначив Фесенко.

Дивіться відео - Інтерв'ю Володимира Фесенка Главреду про перспективи мирних переговорів:

Зустріч Трампа і Путіна - останні новини

Як повідомляв Главред, у перший день лютого глава Білого дому підтвердив свій намір покласти край війні і заявив, що поговорить з Путіним незабаром.

Зустріч президентів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа може відбутися вже найближчим часом. З такою заявою виступив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.

Тим часом ЗМІ пишуть, що у Трампа зростає нетерпимість щодо Путіна. Радники господаря Білого дому будують плани, спрямовані на примус Росії до поступок шляхом посилення санкцій або зниження цін на нафту.

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Хто такий Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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