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"Я поговорю з Путіним": Трамп розповів про переговори з РФ

Сергій Кущ
1 лютого 2025, 00:40
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Трамп підтвердив свій намір покласти край війні.
Трамп розповів про переговори з РФ
Трамп розповів про переговори з РФ / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

У матеріалі:

  • Трамп має намір поговорити з Путіним
  • США вже ведуть переговори з РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що веде "дуже серйозне" обговорення з Росією щодо війни в Україні.

Американський президент під час пресконференції пообіцяв, що в нього відбудеться розмова з російським диктатором Володимиром Путіним і наголосив на своєму намірі покласти край "українському конфлікту".

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"Я поговорю з Путіним і думаю, що ми, можливо, зробимо щось значуще", - заявив президент США.

Чи може Трамп допомогти завершити війну в Україні - останні новини

Раніше Главред повідомляв, що Трамп надіслав сигнал - в РНБО зробили заяву щодо дати закінчення війни. Дональд Трамп послав країнам комунікаційний сигнал, окресливши певний курс щодо переговорів і наслідків для Росії, зазначив Коваленко.

Трамп інфографіка
Трамп інфографіка / Інфографіка: Главред

Також раніше держсекретар США зробив заяву про закінчення війни. Марко Рубіо заявив, що ні Україна, ні Росія не зможуть досягти своїх "максималістських цілей".

Нагадаємо, політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов дав відповідь, чи зможе США вплинути на Китай, щоб спонукати його поговорити з Путіним про можливе припинення вогню.

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війна в Україні Дональд Трамп мирні переговори з Росією
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