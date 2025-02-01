"Я поговорю з Путіним": Трамп розповів про переговори з РФ

У матеріалі:
- Трамп має намір поговорити з Путіним
- США вже ведуть переговори з РФ
Президент США Дональд Трамп заявив, що веде "дуже серйозне" обговорення з Росією щодо війни в Україні.
Американський президент під час пресконференції пообіцяв, що в нього відбудеться розмова з російським диктатором Володимиром Путіним і наголосив на своєму намірі покласти край "українському конфлікту".
"Я поговорю з Путіним і думаю, що ми, можливо, зробимо щось значуще", - заявив президент США.
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Раніше Главред повідомляв, що Трамп надіслав сигнал - в РНБО зробили заяву щодо дати закінчення війни. Дональд Трамп послав країнам комунікаційний сигнал, окресливши певний курс щодо переговорів і наслідків для Росії, зазначив Коваленко.
Також раніше держсекретар США зробив заяву про закінчення війни. Марко Рубіо заявив, що ні Україна, ні Росія не зможуть досягти своїх "максималістських цілей".
Нагадаємо, політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов дав відповідь, чи зможе США вплинути на Китай, щоб спонукати його поговорити з Путіним про можливе припинення вогню.
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