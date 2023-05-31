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Розбудили через повітряну загрозу: Путін ледь не потрапив під атаку дронів - ЗМІ

Аліна Дембіцька
31 травня 2023, 18:14 оновлено 31 травня, 18:14
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Рано-вранці главу кремлівського режиму було піднято службою безпеки через повітряну загрозу.
Путин
Путін ледь не потрапив під атаку дронів / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін під час атаки безпілотників на Москву і Підмосков'я у вівторок, 30 травня, міг перебувати у своїй резиденції в Ново-Огарьово. Про це розповів співрозмовник The Moscow Times, близький до Кремля, який спілкувався на умовах анонімності.

Зазначається, що рано-вранці главу кремлівського режиму було піднято службою безпеки через повітряну загрозу. Згідно з даними депутата Держдуми Олександра Хінштейна, який опублікував список населених пунктів, де впали безпілотники, системи ППО збили їх приблизно за 10 км від резиденції Путіна.

Мешканець кооперативу по сусідству з резиденцією російського диктатора повідомив, що його близько 6 ранку розбудили "дуже гучні звуки вибухів".

Про те, що Путін був змушений прокинутися раніше, ніж зазвичай, повідомив і рупор Кремля Дмитро Пєсков. "Робочий день зовсім рано розпочався у президента", - сказав Пєсков. За його словами, Путін "отримував у прямому режимі інформацію" по лінії Міністерства оборони, мера Москви, губернатора Підмосков'я та МНС. Чи ночував президент у Ново-Огарьові чи іншому місці, Пєсков не уточнив.

Масована атака дронів на Москву

Москва у ніч на 30 травня і вранці була атакована 25 дронами. Повідомлялося, що кілька дронів влучили у багатоповерхівки. Зокрема, один з дронів влучив у 15-поверхівку у Новій Москві, частково пошкодивши вікна і плиту перекриття на верхніх поверхах. Також зазначається, що влучання у багатоповерхівки з незначними пошкодженнями були на Профспілковій вулиці та Ленінському проспекті у Москві.

Окрім того, у Мережі розповіли, що в епіцентрі удару опинилися маєтки російської еліти. Зокрема, один із безпілотників упав у селищі Іллінське – всього за 3 кілометри від резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьово. Дрони були помічені неподалік від маєтків також інших представників путінської еліти.

На атаку дронами по Москві одразу відреагували росіяни у соцмережах. Частина з них почала писати про "діряве російське ППО". Частина росіян почала панікувати і писати, що скоро Москва стане найнебезпечнішим містом у країні-агресорці Росії. Проте дехто почав закликати російських окупантів "відповісти" на таку атаку потужнішою зброєю і знищувати українців. Хтось закликав "знищити Київ вщент".

Дивіться відео про те, як Путіна жорстко принизили атакою на Бєлгород:

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