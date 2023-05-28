Путіна можуть ліквідувати лише за однієї умови, а Пригожин у зоні ризику вже зараз - Маломуж

Вірогідність того, що Путіна позбавиться його оточення, є більш реальною, ніж якщо це робитимуть спецслужби, такі як ГУР України, зазначив Маломуж.

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Пригожина найближчим часом можуть ліквідувати / Колаж Главред, фото: скріншот Youtube

Західні союзники можуть дати згоду на ліквідацію російського диктатора Володимира Путіна лише у випадку, коли він використає ядерну зброю. У свою чергу, усунути керівника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина виявиться простіше, оскільки він відомий як терорист. Про це розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України генерал армії Микола Маломуж інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За його словами, наразі неможливо здійснити ліквідацію Путіна. Це стосується не лише позиції Заходу, але й дуже потужної системи безпеки, що оточує російського диктатора.

Маломуж підкреслив, що главу Кремля можуть просто зняти з посади без фізичної ліквідації. Для усунення диктатора потрібно залучити російську агентуру або скористатити особисте оточення Путіна.

Згідно з висловлюванням колишнього голови Служби зовнішньої розвідки України, усунення Путіна буде складною задачею навіть для американських та європейських спецслужб, хоча ГУР може надати їм допомогу в цьому процесі. Однак прийняття такого рішення можливе лише у разі, якщо Путін готуватиметься до ядерної війни. Зараз питання ліквідації президента РФ не стоїть на порядку денному.

Як зазначив Маломуж, вірогідність того, що Путіна позбавиться його оточення, є більш реальною, ніж якщо це робитимуть спецслужби, такі як ГУР України. Всі ці люди усвідомлюють, що Путін зазнав поразки, і вони також будуть нести відповідальність за воєнні злочини перед міжнародними судами. Але таким чином оточення Путіна може отримати певні поблажки Заходу.

"Поки ці люди не можуть розпочати будь-які дії в цьому напрямку, оскільки вони знаходяться під контролем спецслужб РФ. Коли ж система безпеки, зокрема й Путіна, почне руйнуватися внаслідок успішних дій ЗСУ на фронті, то оточення президента Росії може вибрати ліквідацію Путіна, як свою головну мету. Я думаю, Захід погодиться з їхньою пропозицією, що так вони врятують світ від ядерної війни і так вони зможуть домовитися із західними країнами", - вважає Маломуж.

Що стосуються власника ПВК "Вагнер", то операція щодо його усунення має великі шанси на успіх. Маломуж підкреслив, що навіть спецслужби України можуть провести цю операцію у найближчому майбутньому. Ліквідація Пригожина не порушить відносин з Заходом, оскільки він вважається терористом.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Проблеми у Пригожина в РФ

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни відзначали, що після невдалих спроб захопити Бахмут глава приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин позбувся влади і авторитету в очах президента РФ Володимира Путіна. Тепер кремлівський диктатор хоче змістити акцент назад на регулярну армію РФ.

Раніше російський терорист Ігор Гіркін "наїхав" на свого колегу, іншого терориста, ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Назвав його психопатом, військовим злочинцем і закликав прибрати його з фронту війни Росії проти України разом з Міністром оборони окупантів Сергієм Шойгу.

Нещодавно стало відомо, що ватажок воюючих в Україні бандформувань ПВК "Вагнера" Євген Пригожин організовує бузу проти губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова, який є давнім соратником Володимира Путіна.

"Сьогодні приїхав з Бахмута в Санкт-Петербург. Можу з упевненістю сказати, що по Бахмуту їздити легше. Або в Пітері треба всім пересісти на БМП, або, нарешті, вже вигнати поганою мітлою губернатора, який абсолютно оборзів. Невже в нас у Пітері немає жодного управлінця, який не зажрався, не закрався? Просто ганьба", - написав він у соцмережах.

Дивіться відео про те, хто дав добро Пригожину відкрито критикувати Путіна:

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