Підрив Кримського мосту: в СБУ відповіли на чутки про причетність до "бавовни"

Пожежа на Кримському мосту / Скріншот

У Службі безпеки України прокоментували інформацію про її причетність до підриву Кримського моста у суботу вранці, 8 жовтня.

Прес-секретар Служби безпеки Артем Дехтяренко прокоментував УНІАН твердження про ймовірну причетність СБУ до ранкового вибуху на Кримському мосту.

"Ми це не коментуємо. Роль СБУ або будь-якого державного органу України в "бавовні" будемо коментувати після нашої остаточної перемоги", - сказав Дехтяренко.

Раніше повідомлялося, що підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України.

Про це повідомило джерело в правоохоронних органах України.

Вибухи на Кримському мосту

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним піднімається стовп чорного диму.

За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний потяг.

"Повідомляється про НП в районі Кримського моста в Керчі. Місцеві жителі кажуть, що загорілася частина залізничної гілки. Інформація перевіряється", - зазначають пропагандисти.

Раньше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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