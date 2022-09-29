ЗМІ з'ясували, що Путін пообіцяв Ірану за військову допомогу

Путін нібито пообіцяв Ірану допомогу у створенні ядерної зброї до кінця 2023 року / Фото Reuters

Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв іранському керівництву, що за надання військової допомоги Росії Ірану буде надано все необхідне для створення ядерної зброї до кінця 2023 року. Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ, який брав участь у великій кількості кремлівських "спецоперацій" та володіє інформацією, що недоступна громадськості.

"Путін намагається будь-якими способами знайти варіанти змінити ситуацію на фронті на свою користь, але для цього йому не вистачає не тільки і не стільки військ, скільки озброєнь", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що навіть близькі люди в оточенні Путіна вважають наївною спробу отримати достатню кількість озброєнь від Ірану.

"Можливість появи в Ірані за допомогою Росії ядерної зброї розсварить Путіна навіть з тими, хто зараз намагається тримати нейтралітет до позиції Росії в конфлікті на території України. Посієш вітер, пожнеш бурю. Путін про це зараз не думає, він не лише не стратег, але і тактик з нього хріновий", - додали на каналі.

Військова допомога Ірану Росії

У липні радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Іран збирається відправити Росії кілька сотень бойових дронів. За словами чиновника, Тегеран таким чином "допоможе" Москві з утриманням окупованих територій України.

На початку серпня радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що на на озброєнні військ Росії помітили безпілотники, які окупантам міг поставити Іран.

Він говорив про можливу партію з 46-ти дронів. За словами радника ОП, БПЛА застарілі й примітивні, але все ж таки становлять небезпеку.

13 вересня ЗСУ збили перший ударний безпілотник, який Іран передав російським окупантам. Дрон приземлився поблизу Куп'янська на Харківщині.

Пізніше ЗСУ збили іранський ударний дрон Mohajer-6. Цей дрон призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки і вогневого ураження. За інформацією військових, безпілотник здатний нести до чотирьох високоточних боєприпасів.

Також українські військові збивали безпілотники-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва. Вони були перефарбовані й перейменовані в Герань-2.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації через поставку дронов Росії.

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