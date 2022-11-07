"Ракети дальністю до 1000 км": Піонтковський розповів, яку зброю Україна отримає від США

Андрій Піонтковський розповів, яку зброю Україна отримає від США/ Missilery.info і скріншот з відео

Керівництво США все прискорює і прискорює темпи з постачання ЗСУ все більш серйозних типів озброєння. Про це заявив російський політолог і публіцист-опозиціонер Андрій Піонтковський в ефірі марафону FREEDOM.

"Те, що не дається якийсь ленд-ліз, це "темник" глави РФ Володимира Путіна, спущений трампістськими пропагандистами. Потрібні Abrams, танки, бронетранспортери, які, до речі, пішли в останньому пакеті. Як вони будуть оформлятися в американському законодавстві (за "ленд-лізом" або іншим законом), це десята справа. Важлива сама зброя і її кількість", – говорить він.

Піонтковський каже, в американській пресі вже кілька тижнів мусується інформація ‒ Пентагон готує до передачі ЗСУ ті види ракет, які можуть знищувати об'єкти на території країни-агресора, Росії. Тому що регулярні атаки російських окупантів на мирні українські міста повинні бути помщені.

"Американська преса пише, що будуть вирішувати передачу більш радикальної зброї, ніж надання ракет ATACMS. Надаються крилаті ракети повітряного базування дальністю до 1000 км. Зараз у Польщі йде оснащення ними радянських літаків Су, які поляки передадуть найближчим часом Україні", – підсумував він.

Ленд-ліз від США для України

Раніше генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко пояснив, що західні країни досить повільно надають Україні зброю і постачають її в недостатніх кількостях хоча могли б давати і більше. Причиною цього є страх, що війна між Росією і Україною може перерости у війну РФ і НАТО, або ж стати ядерною.

Однак щоб цього не допустити, потрібно не гальмувати надання зброї, а рішуче здобути перемогу над країною-агресором Росії на полі бою, підкреслив Романенко.

Український офіцер, політтехнолог і журналіст Тарас Березовець зазначав, що війна Росії проти України завершиться силовим сценарієм. Київ має завдати нищівної поразки Москві. Ключовим моментом може стати звільнення Криму, після якого Володимира Путіна відсторонить від влади його власне оточення. Якщо ЗСУ отримають багато зброї від США в рамках ленд-лізу, українські війська зможуть розбити російських окупантів за 1,5 роки.

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