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Україна отримає корейську зброю на $3 млрд, яку закупили США

29 вересня 2022, 19:11

Нашій державі для захисту від РФ нададуть пакет озброєння, до якого увійдуть ракетні установки та боєприпаси.

Оружие, США
Україна отримає корейську зброю на $3 млрд, яку закупили США/ Reuters, Генштаб ЗСУ

Сполучені Штати Америки закуплять для України зброю, яка виготовлена в Південній Кореї, на суму близько 3 мільярдів доларів.

Озброєння доставлятимуть за посередництва Чехії. Про це повідомило чеське видання iDnes, посилаючись на дані з власних джерел.

Зазначається, що Україна потребує нових поставок зброї, адже бойові дії тривають і вона продовжує себе захищати.

У виданні уточнили, що план постачання зброї в Україну був узгоджений саме в Чехії і доставлятиметься партія за посередництва цієї країни. Платитимуть за озброєння США.

До пакету допомоги увійдуть ракетні установки і боєприпаси на мільярди доларів. Загалом допомога буде надана на суму 75 мільярдів чеських крон, тобто майже 3 мільярди доларів.

Зокрема, у партію входитимуть системи оборони класу "земля – повітря", відомі як Chiron. Вони допомагають збивати цілі, які рухаються низько над землею, наприклад гелікоптери.

США нададуть Україні ще 18 HIMARS

У середу, 28 вересня, міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 1,1 мільярда доларів. У новий пакет допомоги входять:

18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS і боєприпаси до них,

12 систем "Титан", які використовуються для боротьби з дронами,

близько 300 автомобілів,

десятки вантажівок і причепів для транспортування важкого обладнання,

різні радари, засоби зв'язку і спостереження та іншого спорядження для солдатів тощо.

Раніше повідомлялося, що новий пакет військової допомоги буде однією з відповідей на псевдореферендуми, які РФ провела на тимчасово захоплених територіях України.

Проте пізніше стало відомо, що не все зі списку допомоги від США буде надане найближчим часом. Так, у Пентагоні уточнили, що 18 нових реактивних артилерійських систем HIMARS, обіцяних нашій державі, постачатимуться упродовж років.

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