УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Ракетний корабель РФ виведений з ладу: нові деталі пожежі на МРК "Серпухов"

Олексій Тесля
9 квітня 2024, 11:50оновлено 9 квітня, 12:40
Відновлення МРК може зайняти багато часу через нестачу компонентів у РФ.
МРК Серпухов
З'явилися подробиці пожежі на МРК Серпухов / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, mil.ru

Спікер Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук прокоментував ситуацію навколо пожежі на малому ракетному кораблі РФ "Серпухов".

"Що стосується малого ракетного корабля, це серійний корабель, їх мало бути 11, тепер уже менше. 12-й вони, здається, добудовують ще. Можемо лише констатувати той факт, що він вийшов з ладу", - наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Спікер ВМС ЗСУ також сказав, що відновлення цих кораблів може зайняти багато часу через нестачу компонентів у РФ.

відео дня

Говорячи про пожежі на військових кораблях РФ, які сталися напередодні, він зазначив, що вони пов'язані з традиційним російським нехлюйством.

"По-друге, ці корабель і судно об'єднує те, що вони служать для втілення російських амбіцій. Останнім часом має місце риторика РФ про розвідку нових територій на Півночі. Для них ці арктичні програми важливі. Але на початку повномасштабної війни вони перекинули свою арктичну команду сюди, де вони були спалені в Україні", - додав Плетенчук.

Ракетний корабель Серпухов

Російський ракетний корабель Серпухов - малий ракетний корвет проєкту 21631 "Буян-М". Це 5-й корабель у цій серії. Росія спустила його на воду у 2015 році. На початку квітня цього року корабель відзначив своє дев'ятиріччя.

Довжина - 74 метри, ширина 11, а висота становить 6,6 метра. Спочатку Серпухов був кораблем Чорноморського флоту РФ, проте пізніше його під номером 563 ввели до складу Балтійського флоту російських окупантів.

На кораблі Серпухов була пускова установка на 8 крилатих ракет Онікс. Росіяни планували розмістити на ньому і ракети Циркон та Калібр.

Раніше повідомлялися подробиці пожежі під Калінінградом. Пожежа всередині ракетного корабля Серпухов призвела до того, що його засоби зв'язку та автоматизації повністю виведені з ладу, сказали у військовій розвідці України.

Нагадаємо, Сили оборони України затопили третину військових кораблів РФ у Чорному морі під час повномасштабної війни, сказав Дмитро Плетенчук. За словами представника ВМС, для ударів по низці ворожих об'єктів застосовувалася протикорабельна ракета Нептун.

Під Калінінградом запалав російський ракетний корабель "Серпухов", повідомило 8 квітня РБК-Україна з посиланням на спецслужби. Згідно з даними журналістів, пожежа на кораблі сталася 7 квітня. Причин загоряння не встановлено.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ВМС Чорноморський флот війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Допомога на $60 млрд: у США назвали терміни голосування пакета для України

Допомога на $60 млрд: у США назвали терміни голосування пакета для України

12:41 Світ
Військовий у СІЗО, а дитина на тому світі: шокуючі подробиці вбивства на фунікулері

Військовий у СІЗО, а дитина на тому світі: шокуючі подробиці вбивства на фунікулері

12:26 Україна
Ракетний корабель РФ виведений з ладу: нові деталі пожежі на МРК "Серпухов"

Ракетний корабель РФ виведений з ладу: нові деталі пожежі на МРК "Серпухов"

11:50 Світ
Всі головні новини

Популярне

Україна програє : Зеленський попередив про найгірший сценарій закінчення війни 21600

"Україна програє": Зеленський попередив про найгірший сценарій закінчення війни

Кульбаби зникнуть на очах: експерти розкрили найефективніший спосіб їх знищення 4375

Кульбаби зникнуть на очах: експерти розкрили "найефективніший" спосіб їх знищення

Під Калінінградом запалав російський ракетний корабель Серпухов - ЗМІ 2806

Під Калінінградом запалав російський ракетний корабель "Серпухов" - ЗМІ

Пакет на $60 млрд: у Сенаті назвали ймовірні терміни затвердження допомоги Україні 2600

Пакет на $60 млрд: у Сенаті назвали ймовірні терміни затвердження допомоги Україні

Останні новини

13:00

Зірка Голосу країни вагітна первістком

12:42

Правила проживання будуть іншими: на біженців з України в Чехії чекають зміни

12:41

Допомога на $60 млрд: у США назвали терміни голосування пакета для України

12:38

"Сила любові": Євгенія Власова вийшла на зв'язок і поділилася, що з нею відбувається

12:26

Військовий у СІЗО, а дитина на тому світі: шокуючі подробиці вбивства на фунікулері

Бронь для цирків і штрафи замість в'язниці для ухилянтів: до чого готуватися після "нової" мобілізаціїБронь для цирків і штрафи замість в'язниці для ухилянтів: до чого готуватися після "нової" мобілізації
12:24

Cтанцював гопак на радощах: українець нокаутував росіянина у фіналі Кубка світу

12:11

"Понівечила себе": Маша Распутіна знову перекроїла обличчя і стала схожа на пательню

11:50

Ракетний корабель РФ виведений з ладу: нові деталі пожежі на МРК "Серпухов"

11:45

Зберігав запаси і таємно вживав: розкрилася правда про легендарного Паваротті

Реклама
11:31

Як почистити срібло содою і фольгою: простий спосіб допоможе власнику

11:27

"Це страшно": Wellboy уперше прокоментував чутки про свою наркозалежність

11:19

ЗСУ пішли у наступ та відбили позиції під Авдіївкою - ISW

11:14

Коли і як найкраще пересаджувати грошове дерево: секрети досвідчених квітникарівВідео

10:53

РФ обрала нові цілі, Харків буде відволікаючим ударом - прогноз літнього штурму

10:45

Китайський гороскоп на завтра 10 квітня: Зміям - труднощі, Козлам - обман

10:32

Рікі Мартін показав зайве, побачивши гарячих танцюристів МадонниВідео

09:51

"Готуються до передачі корони": принц Вільям у трансі

09:47

Термінали Starlink Ілона Маска допомагають окупантам РФ в Україні - розслідування WSJ

09:46

Чим засипати двір від бруду: як домогтися, щоб він виглядав як на картинці

09:44

"Біжіть!": у Воронежі паніка після атаки БПЛА по центру навчання військових льотчиківВідео

Реклама
09:41

Вистачить склянки води: як перевірити яйця на свіжістьВідео

09:22

Гороскоп на завтра 10 квітня: Ракам - час розставити приорітети, Терезам - позбутись тягарів

08:49

Серце не витримало горя: жінка померла, коли почула про загибель молодого синаФото

08:49

У Польщі відбулись місцеві вибори: хто переміг?Погляд

08:45

Церковне свято 10 квітня: що заборонено робити у день 40 святих мучеників

08:14

Поговорять про війну в Україні: Шольц поїде в Китай до Сі Цзіньпіна

07:22

РФ атакувала Україну десятками дронів: усі "Шахеди" збиті силами ППО

06:50

У Держдепі США назвали умову членства України в НАТО

06:10

Біла гвардія імені ПутінаПогляд

05:30

Сонячне затемнення у квітні 2024: 4 знаки зодіаку відчують його найсильніше

04:35

Юлія Саніна розкрила подробиці особистої зустрічі з королем Чарльзом III

04:05

Що не можна варити в емальованому посуді: порушення цього правила може бути небезпечним

03:33

У собаки може зупинитися серце: які небезпечні квіти ростуть у вашому саду

03:00

Анжеліка Варум виїхала з РФ і покинула там Агутіна

02:30

У РФ "віджали" Зміїний разом із "вишками Бойка": у ГУР розкрили несподівані деталі

02:00

"Мене бісить": EL Кравчук розкритикував поведінку Івана Дорна

01:24

Як легко відкрити консервну банку без відкривачки: 7 способів на будь-який випадокВідео

01:00

Епічний удар: ЗСУ атакували окупантів під час молебню праху Суворова - росЗМІ

00:23

Санта Дімопулос прокоментувала зради, бойфренда та нове заміжжя

00:16

10 постраждалих, серед них є діти: РФ вдарила по будинку в Полтавській області

Реклама
08 квітня, понеділок
23:46

Ядерна зброя США в Польщі: Дуда закликав Захід приструнити Росію

23:15

Білий дім накинувся на Конгрес через відсутність допомоги Україні

23:07

Євробачення-2024 - де і коли дивитися трансляцію онлайн

22:42

Не лише Харків: військовий назвав ще один напрямок, де росіяни підуть у наступ

22:36

Влітку Україні загрожують відключення світла: ексміністр енергетики зробив прогноз

22:22

На фронті загинув пілот легендарної місії Мі-8 до Маріуполя

21:59

"Путіну потрібно втерти носа": у Конгресі підтримали удари України по цілях у РФ

21:40

Весь рік буде щасливим: що потрібно зробити 9 квітня - прикмети

21:34

РФ просить 100 тисяч тонн бензину у країни, якій погрожує окупацією

21:29

Дружину Віктора Павліка захейтили за невдалий лук - Репяхова не змовчалаВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Місячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Володимир Зеленський новости
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти