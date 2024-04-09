Ракетний корабель РФ виведений з ладу: нові деталі пожежі на МРК "Серпухов"

Відновлення МРК може зайняти багато часу через нестачу компонентів у РФ.

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З'явилися подробиці пожежі на МРК Серпухов / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, mil.ru

Спікер Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук прокоментував ситуацію навколо пожежі на малому ракетному кораблі РФ "Серпухов".

"Що стосується малого ракетного корабля, це серійний корабель, їх мало бути 11, тепер уже менше. 12-й вони, здається, добудовують ще. Можемо лише констатувати той факт, що він вийшов з ладу", - наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Спікер ВМС ЗСУ також сказав, що відновлення цих кораблів може зайняти багато часу через нестачу компонентів у РФ.

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Говорячи про пожежі на військових кораблях РФ, які сталися напередодні, він зазначив, що вони пов'язані з традиційним російським нехлюйством.

"По-друге, ці корабель і судно об'єднує те, що вони служать для втілення російських амбіцій. Останнім часом має місце риторика РФ про розвідку нових територій на Півночі. Для них ці арктичні програми важливі. Але на початку повномасштабної війни вони перекинули свою арктичну команду сюди, де вони були спалені в Україні", - додав Плетенчук.

Ракетний корабель Серпухов Російський ракетний корабель Серпухов - малий ракетний корвет проєкту 21631 "Буян-М". Це 5-й корабель у цій серії. Росія спустила його на воду у 2015 році. На початку квітня цього року корабель відзначив своє дев'ятиріччя. Довжина - 74 метри, ширина 11, а висота становить 6,6 метра. Спочатку Серпухов був кораблем Чорноморського флоту РФ, проте пізніше його під номером 563 ввели до складу Балтійського флоту російських окупантів. На кораблі Серпухов була пускова установка на 8 крилатих ракет Онікс. Росіяни планували розмістити на ньому і ракети Циркон та Калібр.

Раніше повідомлялися подробиці пожежі під Калінінградом. Пожежа всередині ракетного корабля Серпухов призвела до того, що його засоби зв'язку та автоматизації повністю виведені з ладу, сказали у військовій розвідці України.

Нагадаємо, Сили оборони України затопили третину військових кораблів РФ у Чорному морі під час повномасштабної війни, сказав Дмитро Плетенчук. За словами представника ВМС, для ударів по низці ворожих об'єктів застосовувалася протикорабельна ракета Нептун.

Під Калінінградом запалав російський ракетний корабель "Серпухов", повідомило 8 квітня РБК-Україна з посиланням на спецслужби. Згідно з даними журналістів, пожежа на кораблі сталася 7 квітня. Причин загоряння не встановлено.

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