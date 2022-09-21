"Збираємо на пакети:" українська мережа вибухнула мемами на оголошення Путіним часткової мобілізації

Українська мережа вибухнула мемами на оголошення Путіним часткової мобілізації/ соцмережі

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Вона стартує з дня оголошення і в першу чергу стосуватиметься тих росіян, які були у запасі. Українці одразу відреагували у мережі на таке рішення російського президента.

В українському сегменті соцмереж почало з’являтися багато мемів на цю тему. Зокрема, громадяни України наголосили, що навіщо ж Росії навіть часткова мобілізація, якщо вони постійно повідомляли про невелику кількість втрат на фронті. Дехто жартував про те, де ж ми будемо дівати стільки загиблих російських окупантів.

Не втрималися від сарказму на тему часткової мобілізації в РФ й українські політики. Так, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк поставив жартівливе риторичне запитання, чи в РФ "досі усе йде за планом?".

У свою чергу радник голови ОП Олексій Арестович зазначив, що "добре" бути росіянином під час президентства Путіна, і пожартував, що наступної весни у нас "добре підніматимуться хліби".

У мережі також жартували, що вранці 21 вересня уже пізно оголошувати навіть часткову мобілізацію, адже більшість призовників уже пакували речі й накивали п’ятами звечора.

Главред зібрав підбірку мемів і коментарів із соцмереж на тему ранкового відеозвернення Путіна та оголошення ним часткової мобілізації в Росії.

Мобілізація в Росії

20 вересня Держдума Росії в цілому прийняла поправки до Кримінального кодексу. Там з'явилися поняття "мобілізація" і "воєнний час". Якщо військовий самовільно покине частину в період мобілізації, йому може загрожувати кримінальна відповідальність на строк до 10 років. Далі зміни має затвердити Рада Федерації.

Після цього розмови про можливу мобілізацію в РФ заточилися з новою силою. Проте у Держдумі РФ заявили, що прийняті "військові" закони не означають оголошення загальної мобілізації у Росії.

Вранці 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Диктатор РФ заявив, що першочергово служити заберуть громадян, які перебувають в запасі, і насамперед тих, хто проходив службу в лавах збройних сил Росії.

Росіяни миттю відреагували на це у мережі. Вони почали сипати коментарями, що "нехай сам іде, якщо такий розумний" і запитувати, чи підуть на фронт російські пропагандисти. Частина росіян обурюється, частина – не розуміє, що означає оголошена мобілізація.

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