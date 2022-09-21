Передумали воювати: у РФ після виступу Путіна масово розкупили квитки за кордон

У РФ після виступу Путіна масово розкупили квитки за кордон/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

У країні-агресорці Росії після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації масово розкупили квитки в інші держави.

Як повідомляє телеграм-канал російського видання "Медуза", найбільшим попитом користуються Грузія, Туреччина і Вірменія.

"За кілька хвилин після виступу Путіна розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула, Тбілісі та Єревана", – зазначається у повідомленні.

Telegram Медуза

Telegram Медуза

Пізніше у соцмережах почала ширитися інформація, нібито в РФ аеропортам і залізниці заборонили продаж квитків чоловікам від 18 до 65 років. Проте незадовго після цього таку інформацію спростували у російському "Аерофлоті".

У "Медузі" розповіли, що росіяни без закордонного паспорта можуть втекти до Вірменії, Білорусі, Казахстану і Киргизстану. Для тих, хто має закордонний паспорт, цей список трохи довший. Серед таких країн – Грузія, Мексика, Єгипет, Туреччина, Ізраїль, Молдова, Північна Корея та інші країни.

Проте ціни на авіаквитки різко зросли.

"Після того, як Путін оголосив мобілізацію, ціни на авіаквитки з Росії різко зросли. За деякими напрямками квитків на прямі рейси на найближчі дні вже немає, але можна летіти з пересадками", – пише видання.

Нагадаємо, що поїхати у багато країн Європи для росіян тепер проблематично. Раніше у в'їзді російським туристам відмовили Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія і Нідерланди. З опівночі понеділка, 19 вересня, заборона в’їзду почала діяти в Естонії, Латвії, Литві та Польщі. Обмеження не зачеплять лише тих росіян, які їдуть у Польщу чи країни Балтії, щоб зустрітися з родичами або з гуманітарних причин.

Мобілізація в Росії

20 вересня Держдума Росії в цілому прийняла поправки до Кримінального кодексу. Там з'явилися поняття "мобілізація" і "воєнний час". Якщо військовий самовільно покине частину в період мобілізації, йому може загрожувати кримінальна відповідальність на строк до 10 років. Далі зміни має затвердити Рада Федерації.

Після цього розмови про можливу мобілізацію в РФ заточилися з новою силою. Проте у Держдумі РФ заявили, що прийняті "військові" закони не означають оголошення загальної мобілізації у Росії.

Вранці 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Диктатор РФ заявив, що першочергово служити заберуть громадян, які перебувають в запасі, і насамперед тих, хто проходив службу в лавах збройних сил Росії.

Росіяни миттю відреагували на це у мережі. Вони почали сипати коментарями, що "нехай сам іде, якщо такий розумний" і запитувати, чи підуть на фронт російські пропагандисти. Частина росіян обурюється, частина – не розуміє, що означає оголошена мобілізація.

Українці відреагували на це рішення мемами у соцмережах. Українці жартували, що тепер доведеться збирати на пакети, і що наступного року у нашій державі гарно заколосяться хліби.

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