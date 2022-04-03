УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

ППО України стала ударом для Росії: Москва не отримала повітря, її літаки вразливі - Британія

3 квітня 2022, 07:42

Російська авіація спостерігається в напрямку південного сходу України, де Росія планує нові військові дії, стверджують у розвідці.

ППО Україна
Росія не може знищити системи ППО України - британська розвідка / АрміяInform

Справжньою проблемою для РФ стала ефективна робота систем протиповітряної оборони України. Контроль над повітрям було одним з головних завдань Росії. Москві не вдається знищити українську ППО, в результаті чого російські літаки залишаються вразливими. Наразі її авіація зосереджена в напрямку південного сходу української держави, де росіяни концентрують військові зусилля. Про це заявили у Міністерстві оборони Великої Британії.

В опублікованому в ніч на 3 квітня звіті британської розвідки йдеться про те, що результативні дії ППО українських військ стали серйозною проблемою для повітряних і ракетних операцій російського агресора. Росіяни ставили для себе завдання отримання контролю над повітряним простором, але їх літаки, як і раніше, вразливі.

Розвідники вказують, що Росія не здатна виявити і знищити системи протиповітряної оборони України. Це суттєво впливає на здатність Москви підтримувати сухопутний наступ на низці напрямків.

"Нездатність Росії виявити і знищити системи ППО серйозно підірвала її зусилля щодо встановлення широкого контролю над повітрям, що, в свою чергу, суттєво повпливало на її здатність підтримувати наступ своїх сухопутних військ на низці фронтів", - зазначили у відомстві.

Також британці підтвердили відомості про перегрупування окупаційних військових підрозділів і вказали на концентрацію авіації РФ в напрямку південного сходу України, де загарбники планують свої військові дії.

"За останній тиждень спостерігалася концентрація російської авіації в напрямку південного сходу України, ймовірно, в результаті того, що Росія зосередила свої військові дії в цьому районі", - підкреслили у Міноборони Британії.

ППО України ефективно працює проти авіації РФ

Нагадаємо, з 24 лютого, коли Путін оголосив війну Україні, українські війська за допомогою систем ППО збили вже 143 російських військових літаки, 134 вертольоти і 87 безпілотників.

Україна жорстко вимагає від Заходу закриття свого повітряного простору, або надання літаків, щоб Київ самостійно вирішив проблему протистояння атакам російської авіації та ракетним ударам.

Постачання систем ППО для України

Німецькі ЗМІ 30 березня повідомили, що Україна повинна отримати від Німеччини озброєння на 300 мільйонів євро. Йдеться, зокрема, про ПТРК типу Matador, міномети, кулемети, артилерійські системи та інше озброєння. Києву також повинні надати 8 радарів наземного спостереження та інші установки для стеження за повітряним простором.

31 березня міністр оборони Британії Бен Уоллес сказав, що Захід надасть Києву більше летальної зброї. Серед озброєнь не тільки артилерія, а й засоби протиповітряної оборони.

Главред рекомендує:

viber
ЗСУ ПВО новини Великобританії російські війська війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 1 квітня 2022: Левам – інтриги, Терезам - гроші, Козерогам - важлива звісткаГороскоп на сьогодні, 1 квітня 2022: Левам – інтриги, Терезам - гроші, Козерогам - важлива звістка "Померла від ран": у Маріуполі окупанти кілька днів ґвалтували жінку на очах у її сина"Померла від ран": у Маріуполі окупанти кілька днів ґвалтували жінку на очах у її сина Астролог склала гороскоп для Зеленського і України, і назвала завершальну дату перебудови в світіАстролог склала гороскоп для Зеленського і України, і назвала завершальну дату перебудови в світі Прикмети на 2 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 2 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду Чудові закусочні конвертики з лаваша всього з двох інгредієнтів: неймовірно смачноЧудові закусочні конвертики з лаваша всього з двох інгредієнтів: неймовірно смачно

Останні новини

08:30

Військові РФ масово відмовляються воювати проти України - Генштаб

08:10

Гороскоп на сьогодні, 3 квітня 2022: Дівам – везіння, Стрільцям - суперники, Козерогам - заздрість

07:54

Кораблі під прапором РФ відмовляються дозаправляти в Середземному морі - Reuters

07:42

ППО України стала ударом для Росії: Москва не отримала повітря, її літаки вразливі - Британія

07:11

Ворог атакував Одесу з повітря, над містом - клуби диму

Реклама
06:49

Завершення війни і 10 років на повернення Криму: Зеленський назвав план на перемовини з Росією

06:44

Китай заявив ЄС, що домагатиметься миру в Україні по-своєму - Reuters

06:27

Чому Україні та Європі не можна допустити в Росії нової перебудовиПогляд

05:53

"Кадирівці" розграбували українські конвої та роздавали гуманітарку нібито "від Рамзана та його мами"

05:18

У Маріуполі вбили литовського режисера Мантаса Кведаравічюса

04:56

Окупанти обстріляли Кривий Ріг Смерчами та касетними боєприпасами - Вілкул

04:28

"Вмри, Путін, нехороша ти редиска": жартівлива пісня про способи вбивства Путіна підкорила МережуВідео

03:52

Рашисти ґвалтують дітей, старих і мертвих: дівчинка-підліток описала пекло в МаріуполіВідео

03:45

Плюс один ворог: Оля Цибульська накинулася на Ані Лорак за злочинне замовчування війни в УкраїніВідео

03:26

Путін хоче відсвяткувати перемогу: у розвідці США назвали нову мету РФ в УкраїніВідео

02:59

Макс Барських захищатиме Україну зі зброєю в рукахВідео

02:50

Росіяни крали навіть жіночі труси: як з Київщини тікали окупанти РФВідео

02:17

"Втратив чесність в контактах з РФ": Зеленський жорстко розкритикував ОрбанаВідео

01:51

Геноцид на Київщині: рашисти закатували та вбили старосту села, її чоловіка і синаВідео

01:13

Ворог пішов на штурм на Донбасі, збирає сили для наступу на СєвєродонецькВідео

Реклама
00:56

Атака з Білорусі та Гостомеля на Київ: Зеленський у січні отримав від США план нападу Росії - WSJ

00:43

У Зеленського оцінили ймовірність війни за КримВідео

00:26

Арахамія висловився про непрості переговори з Китаєм щодо гарантій безпеки

02 квітня, субота
23:58

Росіян відправили в пекло: ЗСУ знищили окупантів, які вбили волонтерів під ЧерніговомВідео

23:40

Понад 600 військових РФ відмовилися воювати з Україною навіть під загрозою кримінальної відповідальності

23:39

"Довелося народжувати в перервах між вибухами": зірка Танців з зірками стала мамою

23:03

Розстріляних жінок спалювали прямо на дорозі: у Міноборони показали звірства рашистівВідео

22:42

ЗСУ влаштували окупантам "Чорнобаївку": Арестович заявив про удар по колоні РФ з Курської області

22:41

Зустріли "квітами": на Донбасі бійці ЗСУ знищили тактичну групу ворога

22:39

Путіну світить ордер на арешт: експрокурор трибуналу ООН назвала головні звинуваченняВідео

22:20

У Кремлі назвали одну з головних цілей війни в Україні

22:19

"Росіяни лютували": Путін зненавидів Зеленського з першої зустрічі - WSJВідео

21:54

Договір про гарантії безпеки не буде реалізований: Арахамія назвав умовуВідео

21:54

Чернетки готові, можна говорити про зустріч: Арахамія допустив саміт Зеленського і Путіна у Стамбулі

21:37

Росіяни обстріляли Миргород на Полтавщині: пошкоджено аеропорт

21:15

Росія усно погодилася на нашу пропозицію, окрім Криму - Арахамія

21:01

"Скоро все побачите": Єрмак пригрозив окупантам неприємностями

20:55

Збройні сили України повністю звільнили Київську область від російських військ

20:30

Рашист, який потрапив у полон і був обміняний на воїна ЗСУ, знову хоче воювати проти України

20:27

Росії не вдасться підкорити Україну: українці вільні і не житимуть в імперському болоті - волонтер

Реклама
20:22

"Вони забрали мою доньку": як українці зустрічали бійців ЗСУ у звільненому селищі

20:10

Прикмети на 4 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:00

У Маріуполі кадирівці задля розваги стріляють по дітях та їдять собак

19:46

3 знаки зодіаку, яким пощастить з грошима на наступному тижні

19:39

Перша країна ЄС повністю відмовилася від російського газу

19:37

Буча навиворіт: Дмитро Комаров показав перші жахливі кадри зі звільненого містаВідео

19:22

На Харківщині окупантів отруїли пиріжками - Генштаб

19:20

Захопити весь Донбас під "ЛДНР" та назвати це "перемогою": на Луганщині розповіли про план РФ

19:07

Він ставатиме ще агресивнішим: психолог розповів, які дві патології є в ПутінаВідео

18:39

Україні треба готуватися до місяця запеклих боївПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти