ППО України стала ударом для Росії: Москва не отримала повітря, її літаки вразливі - Британія

Росія не може знищити системи ППО України - британська розвідка / АрміяInform

Справжньою проблемою для РФ стала ефективна робота систем протиповітряної оборони України. Контроль над повітрям було одним з головних завдань Росії. Москві не вдається знищити українську ППО, в результаті чого російські літаки залишаються вразливими. Наразі її авіація зосереджена в напрямку південного сходу української держави, де росіяни концентрують військові зусилля. Про це заявили у Міністерстві оборони Великої Британії.

В опублікованому в ніч на 3 квітня звіті британської розвідки йдеться про те, що результативні дії ППО українських військ стали серйозною проблемою для повітряних і ракетних операцій російського агресора. Росіяни ставили для себе завдання отримання контролю над повітряним простором, але їх літаки, як і раніше, вразливі.

Розвідники вказують, що Росія не здатна виявити і знищити системи протиповітряної оборони України. Це суттєво впливає на здатність Москви підтримувати сухопутний наступ на низці напрямків.

"Нездатність Росії виявити і знищити системи ППО серйозно підірвала її зусилля щодо встановлення широкого контролю над повітрям, що, в свою чергу, суттєво повпливало на її здатність підтримувати наступ своїх сухопутних військ на низці фронтів", - зазначили у відомстві.

Також британці підтвердили відомості про перегрупування окупаційних військових підрозділів і вказали на концентрацію авіації РФ в напрямку південного сходу України, де загарбники планують свої військові дії.

"За останній тиждень спостерігалася концентрація російської авіації в напрямку південного сходу України, ймовірно, в результаті того, що Росія зосередила свої військові дії в цьому районі", - підкреслили у Міноборони Британії.

ППО України ефективно працює проти авіації РФ

Нагадаємо, з 24 лютого, коли Путін оголосив війну Україні, українські війська за допомогою систем ППО збили вже 143 російських військових літаки, 134 вертольоти і 87 безпілотників.

Україна жорстко вимагає від Заходу закриття свого повітряного простору, або надання літаків, щоб Київ самостійно вирішив проблему протистояння атакам російської авіації та ракетним ударам.

Постачання систем ППО для України

Німецькі ЗМІ 30 березня повідомили, що Україна повинна отримати від Німеччини озброєння на 300 мільйонів євро. Йдеться, зокрема, про ПТРК типу Matador, міномети, кулемети, артилерійські системи та інше озброєння. Києву також повинні надати 8 радарів наземного спостереження та інші установки для стеження за повітряним простором.

31 березня міністр оборони Британії Бен Уоллес сказав, що Захід надасть Києву більше летальної зброї. Серед озброєнь не тільки артилерія, а й засоби протиповітряної оборони.

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