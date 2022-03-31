Британія та союзники направлять Україні засоби ППО і артилерію

Британія разом із союзниками передасть Україні ще більше летального озброєння.
Британія разом із союзниками передасть Україні ще більше летального озброєння. Йдеться про артилерію і засоби ППО, пише видання Reuters.
"Сьогодні в Україну буде надходити більше смертоносної допомоги. Низка країн виступила або з новими ідеями, або з великими обіцянками грошей", - заявив Міністр оборони Британії Бен Уоллес.
За його словами, мова йде про:
- далекобійну артилерію;
- боєприпаси;
- зенітне озброєння.
Як повідомляв Главред, 28 березня стало відомо, що українські військові звільнили Ірпінь від російських загарбників. Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що зараз цивільним не можна повернутися в місто, оскільки це небезпечно. Йде зачистка міста.
29 березня в британському Міноборони назвали успішними локальні контратаки української армії на північ від Києва, зокрема в Ірпені, Бучі та Гостомелі. Російських загарбників вдалося відтіснити з кількох позицій. Однак у британському оборонному відомстві підкреслюють, що окупанти все ще погрожують Києву.
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