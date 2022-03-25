Україна може отримати достатньо ППО, щоби захистити небо великих міст - експерт

Від ракетно-бомбових ударів Україну можуть врятувати системи ПРО / Фото Reuters

Закриття неба над Україною та оголошення безпольотної зони може врятувати Україну від ворожих винищувачів і вертольотів. Але закриття неба не врятує від ворожих ракет. Для цього потрібні якісні системи протиракетної оборони ( ПРО) - вони набагато важливіші, ніж оголошення безпольотного простору над самою Україною.

Таку думку озвучив директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа в інтерв'ю Главреду.

"Виходячи з тієї інформації, яку дає США, Україна може їх (систем ПРО, - ред.) отримати достатньо, щоби захистити небо великих міст від таких ракет, як Калібр та Іскандер", - сказав Шуліпа.

Фахівці Міноборони досить швидко можуть освоїти роботу з цими комплексами, вважає експерт.

Шуліпа додав, що зараз ППО досить успішно збиває ворожі літаки над Києвом, Харковом та іншими містами. Противник це розуміє, тому що за останні дні там, де працюють ППО, літаки практично не літають, тому що бояться, що їх зіб'ють. Також потрібно розуміти, що в Росії не так вже й багато військових льотчиків-професіоналів.

"Але у відкритому небі є не тільки мінуси, але і плюси. Адже тоді у ворога буде спокуса влетіти, внаслідок чого ми зможемо їх збивати, завдаючи додаткової шкоди, оскільки при всьому різноманітті вертольотів і літаків в Росії вони не вічні", - резюмував експерт.

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Як повідомляв Главред, Росія заявила, що на Заході України було завдано удар гіперзвуковими ракетами Кинджал. Якщо це дійсно так, то була задіяна система балістичних ракет повітряного базування на базі балістичної ракети Іскандер, яка вже використовувалася ворожими військами при атаці на Україну. Такі дії росіян, найімовірніше, пов'язані зі спробою приховати провал своєї наземної операції. Про це повідомили в розвідці Великої Британії.

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