Ворог напоровся на потужний удар ППО: на Сході ЗСУ збили бомбардувальник і дрон РФ

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил у зоні відповідальності Повітряного командування Схід знищено дві ворожі цілі.
У суботу, 26 березня, на Слобожанському напрямку зенітно-ракетними підрозділами Повітряних сил був збитий російський бомбардувальник.
Про це йдеться в повідомленні Повітряного командування Схід в Facebook.
Відзначається, що зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил в зоні відповідальності Повітряного командування Схід знищені дві ворожі цілі, серед яких літак і безпілотник РФ.
"Так на Слобожанському напрямку опівночі напоровся на праведний вогонь ППО бомбардувальник, вдень "попрощався з життям" БПЛА", - додали в ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України за добу 25 березня, знищили три ворожих літака, три безпілотники, один вертоліт на стоянці і щонайменше п'ять крилатих ракет.
Також ударна авіація Повітряних Сил завдала ракетно-бомбових ударів по колонах техніки, скупченню військ і логістиці росіян.
Підкреслюється, що 25 березня ворог завдав ракетного удару по декількох напрямках. Тільки по території Командування Повітряних Сил ЗСУ було випущено шість крилатих ракет.
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