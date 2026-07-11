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Балістику збити не вдалося, влучання були ще до тривоги: деталі атаки РФ

Анна Косик
11 липня 2026, 11:23
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Президент розповів про жахливі наслідки ворожих ударів.
Удар по киеву
Україна знову опинилася під ударом балістики / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва

Що повідомив Зеленський:

  • В Україні триває ліквідація наслідків нічного удару
  • Сили ППО збили вночі багато ворожих цілей, але не балістику
  • Україна очікує виконання домовленостей союзниками, щоб захистити людей від балістики

У Києві внаслідок нічної атаки країни-агресорки Росії поранено 11 людей, серед них дитина. Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що ще до оголошення повітряної тривоги були влучання по цивільній інфраструктурі. У столиці пошкоджені житлові будинки, офіси, богословська семінарія. На місцях працюють оперативні служби.

відео дня

  • Наслідки удару РФ по Києву 11 липня
    Наслідки удару РФ по Києву 11 липня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки удару РФ по Києву 11 липня
    Наслідки удару РФ по Києву 11 липня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки удару РФ по Києву 11 липня
    Наслідки удару РФ по Києву 11 липня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки удару РФ по Києву 11 липня
    Наслідки удару РФ по Києву 11 липня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки удару РФ по Києву 11 липня
    Наслідки удару РФ по Києву 11 липня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки удару РФ по Києву 11 липня
    Наслідки удару РФ по Києву 11 липня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки удару РФ по Києву 11 липня
    Наслідки удару РФ по Києву 11 липня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки удару РФ по Києву 11 липня
    Наслідки удару РФ по Києву 11 липня фото: t.me/dsns_telegram

Також триває ліквідація наслідків обстрілу в Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Загалом Росія застосувала протягом цієї ночі понад 120 дронів та 12 ракет, з них половина – балістичні. Більшість цілей нашим захисникам вдалося збити, але не балістику.

"Очікуємо від партнерів виконання обіцянок щодо пакетів підтримки для захисту наших людей, про які було домовлено під час засідання НАТО. Треба рухатися максимально швидко по домовленостях щодо ліцензій на Patriot та спільного європейського проєкту антибалістики. Зараз завдання номер один для всіх наших інституцій – забезпечити це", - наголосив президент.

Балістику збити не вдалося, влучання були ще до тривоги: деталі атаки РФ
Patriot / Інфографіка: Главред

Що, окрім балістики, Україні складно збивати

Главред писав, що за словами радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова, Україна збиває під час атак Росії більше 90% "Шахедів". Але ця статистика може змінитися у гіршу сторону, якщо РФ буде збільшувати кількість реактивних дронів.

Ворог буде намагатися атакувати Україну все більшою кількістю реактивних БпЛА, бо розуміє, що Сили оборони поки не мають достатньої кількості перехоплювачів, які здатні протистояти таким "Шахедам".

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 11 липня Росія атакувала столицю України. Близько 03:41 було оголошено ракетну небезпеку, а через декілька хвилин влада міста заявила про атаку балістичним озброєнням.

Напередодні стало відомо, що 10 липня російські війська завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки загинула одна людина.

Раніше армія РФ завдала бомбових ударів по житловому сектору Краматорська. В результаті російського бомбардування є жертви, серед яких – дитина, а також постраждалі.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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