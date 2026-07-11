"Росіяни будуть атакувати балістикою": "Флеш" назвав цілі та кількість ракет у РФ

Київ є символічною ціллю для РФ, що раніше пояснювалося концентрацією тут засобів ППО, пояснив Сергій Бескрестнов.

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З’явився прогноз щодо нових ударів РФ по Україні / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Найважливіше із заяв Бескрестнова:

РФ продовжуватиме атакувати Україну балістичними ракетами

По Україні щомісяця можуть наноситися удари 30 балістичними ракетами

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов прокоментував питання щодо кризової ситуації з протидії балістичним ракетам країни-агресора РФ.

"Росіяни атакуватимуть нас балістичними ракетами. Така ситуація вже склалася по всій країні. Ми ж знаємо, що кількість установок Patriot в Україні обмежена - вони є лише в кількох містах. Росія вже давно атакує всю країну балістичними ракетами, і ми роками нічого не могли з цим вдіяти", - підкреслив він в інтерв’ю "Главреду".

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Експерт зазначив, що для ворога Київ є символічною ціллю, що раніше пояснювалося концентрацією тут засобів ППО.

"Багато людей, яких я знаю, переїжджали до Києва з інших міст саме тому, що тут був Patriot. Але зараз росіяни зможуть атакувати нас і будуть атакувати й надалі. Вони можуть атакувати всі наші об’єкти. Ми не знаємо, що саме і як вони будуть робити", - каже він.

/ Главред

Співрозмовник також не виключив, що для ударів по Києву РФ може задіяти ракети, які застосовуються на лінії фронту.

"Запаси ракет у них є. Я можу сказати, що, наприклад, запаси "Іскандерів" і балістичних ракет до С-400, якими вони нас атакують, дозволяють росіянам щомісяця завдавати по нас ударів приблизно 30 ракетами. Крім того, ми розуміємо, що вони навіть можуть відкликати ракети з фронту, щоб атакувати Київ", - додав Бескрестнов.

ЦПД про ракетні удари по Києву: важливі деталі

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував нічну атаку на столицю, висловивши думку, що застосування балістичних ракет у цьому випадку не було зумовлене необхідністю досягнення суттєвих військових цілей.

За оцінкою Коваленка, подібні удари більшою мірою розраховані на інформаційний та психологічний ефект. Він припустив, що таким чином російська сторона прагне вплинути на громадську думку, зокрема відвернути увагу від внутрішніх труднощів, зокрема проблем із забезпеченням паливом та ситуації на автозаправних станціях.

Голова ЦПД також заявив, що атаки на житлову інфраструктуру можуть розглядатися як елемент інформаційного тиску та використовуватися для формування вигідного для російської сторони порядку денного.

Як писав "Главред", російська атака на Київ призвела до масштабних руйнувань і нових жертв. За даними міської військової адміністрації, внаслідок атаки є загиблі та багато постраждалих.

Раніше повідомлялося про те, що ППО не збила жодної балістичної ракети та "Циркону". Ворог завдав комбінованого удару по Києву, задіявши 419 засобів повітряного нападу, з яких вдалося збити 363 цілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чому ППО не збила балістичні ракети. Найбільша кількість жертв зафіксована в Подільському та Дарницькому районах столиці.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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