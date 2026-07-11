Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Росіяни будуть атакувати балістикою": "Флеш" назвав цілі та кількість ракет у РФ

Олексій Тесля
11 липня 2026, 16:52
google news Підпишіться
на нас в Google
Київ є символічною ціллю для РФ, що раніше пояснювалося концентрацією тут засобів ППО, пояснив Сергій Бескрестнов.
З’явився прогноз щодо нових ударів РФ по Україні / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Найважливіше із заяв Бескрестнова:

  • РФ продовжуватиме атакувати Україну балістичними ракетами
  • По Україні щомісяця можуть наноситися удари 30 балістичними ракетами

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов прокоментував питання щодо кризової ситуації з протидії балістичним ракетам країни-агресора РФ.

"Росіяни атакуватимуть нас балістичними ракетами. Така ситуація вже склалася по всій країні. Ми ж знаємо, що кількість установок Patriot в Україні обмежена - вони є лише в кількох містах. Росія вже давно атакує всю країну балістичними ракетами, і ми роками нічого не могли з цим вдіяти", - підкреслив він в інтерв’ю "Главреду".

відео дня

Експерт зазначив, що для ворога Київ є символічною ціллю, що раніше пояснювалося концентрацією тут засобів ППО.

"Багато людей, яких я знаю, переїжджали до Києва з інших міст саме тому, що тут був Patriot. Але зараз росіяни зможуть атакувати нас і будуть атакувати й надалі. Вони можуть атакувати всі наші об’єкти. Ми не знаємо, що саме і як вони будуть робити", - каже він.

'Росіяни будуть атакувати балістикою':
/ Главред

Співрозмовник також не виключив, що для ударів по Києву РФ може задіяти ракети, які застосовуються на лінії фронту.

"Запаси ракет у них є. Я можу сказати, що, наприклад, запаси "Іскандерів" і балістичних ракет до С-400, якими вони нас атакують, дозволяють росіянам щомісяця завдавати по нас ударів приблизно 30 ракетами. Крім того, ми розуміємо, що вони навіть можуть відкликати ракети з фронту, щоб атакувати Київ", - додав Бескрестнов.

ЦПД про ракетні удари по Києву: важливі деталі

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував нічну атаку на столицю, висловивши думку, що застосування балістичних ракет у цьому випадку не було зумовлене необхідністю досягнення суттєвих військових цілей.

За оцінкою Коваленка, подібні удари більшою мірою розраховані на інформаційний та психологічний ефект. Він припустив, що таким чином російська сторона прагне вплинути на громадську думку, зокрема відвернути увагу від внутрішніх труднощів, зокрема проблем із забезпеченням паливом та ситуації на автозаправних станціях.

Голова ЦПД також заявив, що атаки на житлову інфраструктуру можуть розглядатися як елемент інформаційного тиску та використовуватися для формування вигідного для російської сторони порядку денного.

Як писав "Главред", російська атака на Київ призвела до масштабних руйнувань і нових жертв. За даними міської військової адміністрації, внаслідок атаки є загиблі та багато постраждалих.

Раніше повідомлялося про те, що ППО не збила жодної балістичної ракети та "Циркону". Ворог завдав комбінованого удару по Києву, задіявши 419 засобів повітряного нападу, з яких вдалося збити 363 цілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чому ППО не збила балістичні ракети. Найбільша кількість жертв зафіксована в Подільському та Дарницькому районах столиці.

Читайте також:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна Росії та України ракетний удар Сергій Флеш Бескрестнов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Українці в ЄС: в Естонії, Польщі та Німеччині на біженців чекають нововведення

Українці в ЄС: в Естонії, Польщі та Німеччині на біженців чекають нововведення

19:12Аналітика
Росія атакує порти України: є загиблі і поранені, пошкоджено судно

Росія атакує порти України: є загиблі і поранені, пошкоджено судно

19:05Україна
Росіяни вгатили трьома авіабомбами по Сумах: серед загиблих - дитина

Росіяни вгатили трьома авіабомбами по Сумах: серед загиблих - дитина

15:46Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в офісі за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в офісі за 45 с

Діти Меган і Гаррі зустрілися з дідусем-королем: вперше за чотири роки

Діти Меган і Гаррі зустрілися з дідусем-королем: вперше за чотири роки

Гороскоп на завтра, 12 липня: Овнам - сум, Водооліям - прибуток

Гороскоп на завтра, 12 липня: Овнам - сум, Водооліям - прибуток

Удача посміхнеться трьом знакам зодіаку: астролог назвала щасливчиків липня

Удача посміхнеться трьом знакам зодіаку: астролог назвала щасливчиків липня

Фортуна обрала чотирьох фаворитів: які знаки зодіаку опиняться у потоці удачі

Фортуна обрала чотирьох фаворитів: які знаки зодіаку опиняться у потоці удачі

Останні новини

20:06

Сода чи розпушувач - у чому різниця та що краще додавати у тісто

19:49

Україна зможе робити ракети до Patriot швидше за США - американський політик

19:36

РФ почала бити по Києву небезпечною балістикою: розкрито деталі щодо ракетВідео

19:14

Місячний календар на тиждень - які дні принесуть успіх, а які випробування

19:12

Українці в ЄС: в Естонії, Польщі та Німеччині на біженців чекають нововведення

У Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" БескрестновУ Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" Бескрестнов
19:10

"Один на один - це дуже ризикована історія": Денисенко про переговори Зеленського і путінаПогляд

19:05

Росія атакує порти України: є загиблі і поранені, пошкоджено судно

18:42

Мухи зникнуть з дому самі: простий трюк без хімії назавжди відлякає комахВідео

18:32

Стрілки часнику не варто викидати: городниця розкрила спосіб посадкиВідео

Реклама
18:29

Чи треба обрізати хвостики огірків - головний міф про консервацію

17:46

Чому 12 липня не можна заздрити чужим успіхам: яке церковне свято

17:45

День рибалки 2026 - привітання, картинки і листівки любителям і професіоналам

17:33

Скандал у ЗСУ: оголошено в розшук командира 155 ОМБр, у чому його звинувачують

17:30

Навіщо вішати старі диски в саду: хитрий трюк врятує весь урожайВідео

17:21

Павлік зробив заяву про свій шлюб із різницею у 29 років: "Для мене робить"

17:15

Гороскоп Таро на завтра, 12 липня: Овнам — варто задуматися, Близнюкам — крок уперед

17:15

Похолодання чи аномальна спека: про що говорять прикмети 12 липня

16:52

"Росіяни будуть атакувати балістикою": "Флеш" назвав цілі та кількість ракет у РФ

16:45

Не було: про хворобу Жанни Фріске з’явилася приголомшлива правда

16:38

Китайський гороскоп на 13–19 липня: Щурам — успіх, Кроликам — обережність

Реклама
16:33

"Їздила в реанімацію": Нікітюк розповіла про важкий стан близької людини

16:22

Талант приносить гроші: які дати народження вважаються "особливими"

16:18

Люди, народжені в конкретні дати, особливо цінують вірність у відносинах

15:54

Холодильник у спеку працює інакше: що слід перевірити в першу чергу

15:54

Гороскоп на тиждень 13–19 липня: Левам — творчість, Козерогам — кохання

15:46

Росіяни вгатили трьома авіабомбами по Сумах: серед загиблих - дитинаФото

15:45

Без аксесуарів не обійтись: 5 обов'язкових деталей для базового гардеробаВідео

15:25

Гороскоп таро на тиждень 13–19 липня: Тельцям — затишок, Терезам — вибір

15:23

Сили оборони розгромили полігон та пункти керування БПЛА РФ - Генштаб

15:04

Врятував десятки людей: мешканець Києва вивів сусідів з вогню під час обстрілу

14:55

Макс Барських переніс концерт у Дніпрі — що сталося

14:17

Зустрів дівчину: чоловік роками збирав гроші, але витратив усе за один день

14:03

Стане білосніжною за 20 хвилин: як відмити емальовану каструлю

14:02

"Зруйнувало два шлюби": Марічка Падалко чесно висловилася про роман із Соболєвим

13:56

Окупанти завдали ракетного удару по Одесі: є загиблі та один постраждалий

13:54

Джей Ло з'явилася на публіці зі своєю сестрою, яка як дві краплі води схожа на неї

13:05

Рекордсмен фестивалю в Сан-Ремо: помер відомий італійський співакВідео

13:04

Божественна намазка на хліб з буряка: рецепт п'ятихвилинка

12:59

"Істерики на всю вулицю": Гросу поскаржилася на складний характер синаВідео

12:54

Ентоні Хопкінс оголосив про несподівану зміну кар’єри

Реклама
12:50

Щури будуть тікати: як запобігти навалі гризунів влітку

12:11

"Тіньовий флот худне": Сили оборони вразили за ніч 28 судів РФ в Азовському морі

12:10

Китайський гороскоп на завтра, 12 липня: Зміям — мандраж, Щурам — відновлення

12:06

Тягар для Путіна: Україна починає "відрізати" Крим з суші, моря та повітря

11:23

Балістику збити не вдалося, влучання були ще до тривоги: деталі атаки РФФото

11:20

Під вівтарем ховали щось цінне: священики були вражені знахідкою

10:57

"Сьогодні 40 днів": Камалія розповіла про особисту трагедію

10:51

Кім: Миколаївщина – перший регіон в Україні, який створив власного ШІ-асистента

10:39

Це не інфляція: Пишний розповів, чому НБУ вводить нову банкноту у 2000 гривень

10:16

Чи треба стригти дитину в рік, щоб в неї виросло густе волосся

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти