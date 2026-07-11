Скандал у ЗСУ: оголошено в розшук командира 155 ОМБр, у чому його звинувачують

Встановлюється місцеперебування командира військової частини А5001, який самовільно залишив місце служби.

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Станіслава Лучанова розшукують правоохоронці / Колаж: Главред, фото: Facebook/155ombr

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Встановлюється місцезнаходження командира в/ч А5001

Військовослужбовців 155-ї бригади затримали за підозрою у викраденні цивільних осіб

Оголошено в розшук командира в/ч А5001 Збройних сил України, а у військовій частині представники правоохоронних органів проводять слідчі дії.

При цьому особи, які фігурують у розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов’язків і співпрацюють зі слідчими, йдеться в повідомленні оперативного командування "Північ".

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"За фактом зазначеної події правоохоронними органами розпочато слідчі дії. Командування ОК "Північ" надає правоохоронцям всебічну підтримку та сприяє максимальній прозорості розслідування. Усі протиправні дії отримають належну правову оцінку. Винні понесуть відповідальність відповідно до чинного законодавства", - зазначається в повідомленні.

Особи, які фігурують у розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов’язків і співпрацюють зі слідчими. Місцеперебування командира в/ч А5001, який самовільно залишив місце служби, наразі встановлюється, зазначається в повідомленні.

В ОК "Північ" додали, що подробиці, які можна оприлюднити без шкоди для розслідування, будуть опубліковані правоохоронними органами.

Подробиці гучного скандалу в ЗСУ

Раніше Нromadske з посиланням на джерела повідомило, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ять військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

За даними видання, в ніч на 28 червня семеро людей увірвалися на подвір’я двох братів у Київській області та вивезли їх у невідомому напрямку. У цій справі затримано дев’ять військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких - командир батальйону.

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Десятки смертей на полігонах: скандал у 425 ОШП

Раніше ЗМІ повідомили про розслідування смертей військовослужбовців під час підготовки в одному з підрозділів ЗСУ. У період з кінця 2025 року до весни 2026 року в 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" було зафіксовано щонайменше 26 випадків загибелі військовослужбовців під час навчально-бойової підготовки. Як стверджується в публікації, ці смерті не були пов’язані з безпосередньою участю в бойових діях. Журналісти також зазначають, що перші численні звернення та скарги щодо умов проходження служби в підрозділі почали надходити ще наприкінці 2025 року.

Як писав "Главред", у Міністерстві оборони прокоментували ситуацію, що склалася на позиціях у зоні відповідальності 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Харківському напрямку фронту. У Міноборони запевнили, що новий командир 14-ї бригади взяв під контроль питання забезпечення харчуванням бійців на фронті.

Раніше стали відомі нові подробиці скандалу щодо військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади, які опинилися на передовій без їжі та підтримки на фронті. В Офісі військового омбудсмена повідомили про серйозні проблеми із забезпеченням військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Генштаб відреагував на скандал із голодуючими бійцями ЗСУ. За результатами виявлених порушень проводиться розслідування комплексною комісією Сухопутних військ.

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Про джерело: 155-та ОМБр У 2024 році було створено 155-ту механізовану бригаду. З вересня 2024 року 2300 військових 155-ї бригади проходили військові навчання у Франції. За словами чиновника французької армії, серед українців були дезертири. За бригадою була закріплена смуга відповідальності на південь від Покровська. У 2025 році ДБР розпочало розслідування за статтями про перевищення повноважень та дезертирство. Президент Зеленський взяв під контроль ситуацію з масовим дезертирством у бригаді.

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