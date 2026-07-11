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Бракує зброї не тільки проти балістики: "Флеш" назвав нову небезпеку атак РФ

Анна Косик
11 липня 2026, 09:20
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Україна працює над тим, щоб перехоплювачів було достатньо для збиття більш небезпечних повітряних цілей РФ.
дрон
Росіяни знають, що Україна поки не може на 100% протидіяти реактивним дронам / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Бескрестнов:

  • РФ хоче наростити атаки реактивними дронами, поки Україна не має достатньо перехоплювачів
  • Російські реактивні дрони працюють на дуже великій швидкості
  • Ворог намагатиметься зробити дрони керованими

Україна збиває під час атак країни-агресорки Росії більше 90% "Шахедів". Але ця статистика може змінитися у гіршу сторону, якщо РФ буде збільшувати кількість реактивних дронів.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, ворог буде намагатися атакувати Україну все більшою кількістю реактивних БпЛА, бо розуміє, що Сили оборони поки не мають достатньої кількості перехоплювачів, які здатні протистояти таким "Шахедам".

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Бракує зброї не тільки проти балістики: 'Флеш' назвав нову небезпеку атак РФ
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

"Тому ми намагатимемося якнайшвидше створювати такі перехоплювачі і добиватимемося, щоб їх було багато в армії. До того часу росіяни справді намагатимуться атакувати нас реактивними "Шахедами". Ми бачимо, що це будуть іранські дрони - "Герань-3" та "Герань-4"", - зауважив радник міністра.

Бескрестнов наголосив, що дрон "Герань-4" має велику швидкість. Це зрозуміло з того, що саме такий безпілотник атакував Київ 8 липня та уразив об'єкт біля Троєщини.

"Вони також намагатимуться використовувати Mesh-мережі, тобто робити ці "Шахеди" керованими. Це вже відбувається, і більшість атак на Київ здійснюється саме керованими "Шахедами"", - додав "Флеш".

Чому ракети РФ все частіше б'ють по житлових будинках

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, Росія продовжує поєднувати удари по військових і критично важливих об'єктах із цілеспрямованим терором проти мирного населення України.

При цьому відбувається погіршення технічних характеристик російських ракет, через що вони дедалі частіше відхиляються від цілей і влучають у житлові квартали.

Російські атаки дронами України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські війська 10 липня завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Для атаки ворог використав реактивний безпілотник типу "Шахед", який влучив в об'єкт критичної інфраструктури.

Раніше, 8 липня, у Деснянському районі Києва російський безпілотник впав і вибухнув поблизу газорозподільної станції. Внаслідок атаки постраждали вісім людей.

Напередодні, 6 липня, РФ атакувала Київщину. Наслідки ворожого удару були зафіксовані одразу в кількох районах області - Бучанському, Вишгородському та Броварському.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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