Не було: про хворобу Жанни Фріске з’явилася приголомшлива правда

Близька подруга Фріске розкрила несподівані факти щодо хвороби Жанни Фріске.

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Жанна Фріске захворіла не через ЕКО / колаж: Главред, фото: vk.com/jf_fj

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Яке рішення спростувала подруга Фріске

Що ще стало відомо про хворобу

Близька подруга російської співачки Жанни Фріске, яка померла від раку мозку після того, як нібито пройшла процедуру ЕКО, розповіла правду про хворобу співачки.

Катерина Штерн, яка дружила зі співачкою з 2006 року, вперше публічно розповіла про останні місяці життя артистки, її лікування та стосунки з Дмитром Шепелєвим, пишуть російські пропагандисти.

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Подруга артистки спростувала багаторічні чутки про те, що онкологія у Фріске виникла після ЕКО. За словами Катерини, зірка не вдавалася до цієї процедури і змогла завагітніти самостійно.

Жанна Фріске / Фото РосЗМІ

"Це нісенітниця. Не було ЕКО. У нас із Жанною був один лікар-гінеколог із ЦКБ у Москві. Я познайомила її з нею, і вона вела Жанну. А народжувала вона вже в Маямі. Без ЕКО", - додала жінка.

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Про особу: Жанна Фріске Жанна Фріске - російська актриса ("Про що говорять чоловіки", "Нічний дозор", "Денний дозор"), співачка, телеведуча. Колишня учасниця групи "Блестящие". У 2015 році у віці 40 років померла від гліобластоми (неоперабельної пухлини головного мозку).

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