Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Не було: про хворобу Жанни Фріске з’явилася приголомшлива правда

Олена Кюпелі
11 липня 2026, 16:45
google news Підпишіться
на нас в Google
Близька подруга Фріске розкрила несподівані факти щодо хвороби Жанни Фріске.
Жанна Фріске
Жанна Фріске захворіла не через ЕКО / колаж: Главред, фото: vk.com/jf_fj

Коротко:

  • Яке рішення спростувала подруга Фріске
  • Що ще стало відомо про хворобу

Близька подруга російської співачки Жанни Фріске, яка померла від раку мозку після того, як нібито пройшла процедуру ЕКО, розповіла правду про хворобу співачки.

Катерина Штерн, яка дружила зі співачкою з 2006 року, вперше публічно розповіла про останні місяці життя артистки, її лікування та стосунки з Дмитром Шепелєвим, пишуть російські пропагандисти.

відео дня

Подруга артистки спростувала багаторічні чутки про те, що онкологія у Фріске виникла після ЕКО. За словами Катерини, зірка не вдавалася до цієї процедури і змогла завагітніти самостійно.

Жанна Фріске
Жанна Фріске / Фото РосЗМІ

"Це нісенітниця. Не було ЕКО. У нас із Жанною був один лікар-гінеколог із ЦКБ у Москві. Я познайомила її з нею, і вона вела Жанну. А народжувала вона вже в Маямі. Без ЕКО", - додала жінка.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше українська співачка Яна Соломко, яка народилася в Полтавській області, брала участь в українських шоу і виступає під псевдонімом Soyanna, а також стала на бік Росії, яка жорстоко напала на її рідну Україну, і висловила щиру вдячність росіянам.

Раніше також популярна американська співачка Дженніфер Лопес та її сестра Лінда Лопес разом вирушили до Парижа.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Жанна Фріске

Жанна Фріске - російська актриса ("Про що говорять чоловіки", "Нічний дозор", "Денний дозор"), співачка, телеведуча. Колишня учасниця групи "Блестящие". У 2015 році у віці 40 років померла від гліобластоми (неоперабельної пухлини головного мозку).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Жанна Фріске новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Українці в ЄС: в Естонії, Польщі та Німеччині на біженців чекають нововведення

Українці в ЄС: в Естонії, Польщі та Німеччині на біженців чекають нововведення

19:12Аналітика
Росія атакує порти України: є загиблі і поранені, пошкоджено судно

Росія атакує порти України: є загиблі і поранені, пошкоджено судно

19:05Україна
Росіяни вгатили трьома авіабомбами по Сумах: серед загиблих - дитина

Росіяни вгатили трьома авіабомбами по Сумах: серед загиблих - дитина

15:46Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в офісі за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в офісі за 45 с

Діти Меган і Гаррі зустрілися з дідусем-королем: вперше за чотири роки

Діти Меган і Гаррі зустрілися з дідусем-королем: вперше за чотири роки

Гороскоп на завтра, 12 липня: Овнам - сум, Водооліям - прибуток

Гороскоп на завтра, 12 липня: Овнам - сум, Водооліям - прибуток

Удача посміхнеться трьом знакам зодіаку: астролог назвала щасливчиків липня

Удача посміхнеться трьом знакам зодіаку: астролог назвала щасливчиків липня

Фортуна обрала чотирьох фаворитів: які знаки зодіаку опиняться у потоці удачі

Фортуна обрала чотирьох фаворитів: які знаки зодіаку опиняться у потоці удачі

Останні новини

20:06

Сода чи розпушувач - у чому різниця та що краще додавати у тісто

19:49

Україна зможе робити ракети до Patriot швидше за США - американський політик

19:36

РФ почала бити по Києву небезпечною балістикою: розкрито деталі щодо ракетВідео

19:14

Місячний календар на тиждень - які дні принесуть успіх, а які випробування

19:12

Українці в ЄС: в Естонії, Польщі та Німеччині на біженців чекають нововведення

У Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" БескрестновУ Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" Бескрестнов
19:10

"Один на один - це дуже ризикована історія": Денисенко про переговори Зеленського і путінаПогляд

19:05

Росія атакує порти України: є загиблі і поранені, пошкоджено судно

18:42

Мухи зникнуть з дому самі: простий трюк без хімії назавжди відлякає комахВідео

18:32

Стрілки часнику не варто викидати: городниця розкрила спосіб посадкиВідео

Реклама
18:29

Чи треба обрізати хвостики огірків - головний міф про консервацію

17:46

Чому 12 липня не можна заздрити чужим успіхам: яке церковне свято

17:45

День рибалки 2026 - привітання, картинки і листівки любителям і професіоналам

17:33

Скандал у ЗСУ: оголошено в розшук командира 155 ОМБр, у чому його звинувачують

17:30

Навіщо вішати старі диски в саду: хитрий трюк врятує весь урожайВідео

17:21

Павлік зробив заяву про свій шлюб із різницею у 29 років: "Для мене робить"

17:15

Гороскоп Таро на завтра, 12 липня: Овнам — варто задуматися, Близнюкам — крок уперед

17:15

Похолодання чи аномальна спека: про що говорять прикмети 12 липня

16:52

"Росіяни будуть атакувати балістикою": "Флеш" назвав цілі та кількість ракет у РФ

16:45

Не було: про хворобу Жанни Фріске з’явилася приголомшлива правда

16:38

Китайський гороскоп на 13–19 липня: Щурам — успіх, Кроликам — обережність

Реклама
16:33

"Їздила в реанімацію": Нікітюк розповіла про важкий стан близької людини

16:22

Талант приносить гроші: які дати народження вважаються "особливими"

16:18

Люди, народжені в конкретні дати, особливо цінують вірність у відносинах

15:54

Холодильник у спеку працює інакше: що слід перевірити в першу чергу

15:54

Гороскоп на тиждень 13–19 липня: Левам — творчість, Козерогам — кохання

15:46

Росіяни вгатили трьома авіабомбами по Сумах: серед загиблих - дитинаФото

15:45

Без аксесуарів не обійтись: 5 обов'язкових деталей для базового гардеробаВідео

15:25

Гороскоп таро на тиждень 13–19 липня: Тельцям — затишок, Терезам — вибір

15:23

Сили оборони розгромили полігон та пункти керування БПЛА РФ - Генштаб

15:04

Врятував десятки людей: мешканець Києва вивів сусідів з вогню під час обстрілу

14:55

Макс Барських переніс концерт у Дніпрі — що сталося

14:17

Зустрів дівчину: чоловік роками збирав гроші, але витратив усе за один день

14:03

Стане білосніжною за 20 хвилин: як відмити емальовану каструлю

14:02

"Зруйнувало два шлюби": Марічка Падалко чесно висловилася про роман із Соболєвим

13:56

Окупанти завдали ракетного удару по Одесі: є загиблі та один постраждалий

13:54

Джей Ло з'явилася на публіці зі своєю сестрою, яка як дві краплі води схожа на неї

13:05

Рекордсмен фестивалю в Сан-Ремо: помер відомий італійський співакВідео

13:04

Божественна намазка на хліб з буряка: рецепт п'ятихвилинка

12:59

"Істерики на всю вулицю": Гросу поскаржилася на складний характер синаВідео

12:54

Ентоні Хопкінс оголосив про несподівану зміну кар’єри

Реклама
12:50

Щури будуть тікати: як запобігти навалі гризунів влітку

12:11

"Тіньовий флот худне": Сили оборони вразили за ніч 28 судів РФ в Азовському морі

12:10

Китайський гороскоп на завтра, 12 липня: Зміям — мандраж, Щурам — відновлення

12:06

Тягар для Путіна: Україна починає "відрізати" Крим з суші, моря та повітря

11:23

Балістику збити не вдалося, влучання були ще до тривоги: деталі атаки РФФото

11:20

Під вівтарем ховали щось цінне: священики були вражені знахідкою

10:57

"Сьогодні 40 днів": Камалія розповіла про особисту трагедію

10:51

Кім: Миколаївщина – перший регіон в Україні, який створив власного ШІ-асистента

10:39

Це не інфляція: Пишний розповів, чому НБУ вводить нову банкноту у 2000 гривень

10:16

Чи треба стригти дитину в рік, щоб в неї виросло густе волосся

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти